Çocuğu sanal dünyadan öğretmenlerimiz kurtarır

Gaziemir Belediye Başkanı Arda öğretmenlerle buluştu, 'Kitaplardan uzaklaşan; tabletlere, telefonlara bağımlı bir nesil ile karşı karşıyayız. Bu sarmaldan onları kurtaracak olan da öğretmenlerimiz ve ailedir' dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, ilçede görev yapan öğretmenler buluştu. Gaziemir Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmaya Gaziemir Belediyesi meclis üyeleri, ilçedeki eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, öğretmenler ve belediye çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşan Başkanl Arda, öğretmenlerin zor ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirterek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Nitelikli bireyler

Türkiye'nin nitelikli, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştiren bir eğitim sistemine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Arda, ülkede "tüketim odaklı eğitim anlayışı"nın dayatıldığını da dile getirerek "Bu model ile çocuklarımız matematik ve fenden kopuyor. Düşünüp sorgulamak yerine kabullenen bireyler olarak yetişiyor. Bu durum, ülkemizin dünyanın gerçeklerinden uzaklaşmasına neden oluyor. Cumhuriyet kazanımlarıyla elde edilmiş nitelikli eğitim anlayışı tamamen yok olursa işte o zaman kendimizi onlarca yıl geri dönülemeyecek bir karanlığın içinde bulabiliriz" diye konuştu.

Ümitsiz olmayın

"Son yıllarda kitaplardan uzaklaşan; tabletlere, telefonlara bağımlı bir nesil ile karşı karşıyayız" diyen Başkan Arda şöyle konuştu: "Çocuklarımızı bu sanal dünyadan kurtaracak, düşünmeye yöneltecek, okumaya ve gerçek dünyaya uyum sağlamalarına yardımcı olacak olanlar aileler ile birlikte öğretmenlerimizdir. Bu bağımlılık yaratan teknoloji ile ilgili yeni fikirler üretmeli, sorgulayan nesiller yetiştirmek için neler yapabileceğinizi araştırmalısınız. Öğretmenlerimizin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları biliyoruz. Bu durum sizi ümitsizliğe sürüklemesin. Aksine okumaya, öğrenmeye ve öğretmeye; mesleğe başladığınız ilk yıllarınızdaki istek ve azimle devam edin. Kutsal bir görevi azimle yapan tüm öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağımızı unutmayın."