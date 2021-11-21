Çocuk dostu kent Karşıyaka!

Karşıyaka Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, 'Çocuk Hakları Bildirgesi'nin yer aldığı panoyu, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan İnsan Hakları Anıtı'na astı. Anıt önünde gerçekleştirilen törene katılan Karşıyaka Çocuk Belediyesi üyeleri, ellerinde çocuk haklarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Güzel bir gelecek; mutlu ve güvenli büyüyen, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden adil faydalanan nesillerle mümkün. Dünyanın daha yaşanabilir bir hal alması için çocukların güvende olması mutlak gerekliliktir. Karşıyaka Belediyesi olarak çocukların ve çocuk haklarının her koşulda savunucu olmaya devam edeceğiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun" dedi.

ÖRNEK OLSUN

Karşıyaka Çocuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Yiğit Efe Ümütlü ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bizler, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük hanımları, küçük beyleri ve çocuk kenti Karşıyaka'nın çocuklarıyız. Ülkemizin ve yeryüzünün her yerindeki çocukların bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamasını istiyoruz. Herkesi bizlere saygı göstermeye, güzel bir gelecek bırakmak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Arkadaşımız ve Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a bize gösterdiği ilgi ve Karşıyaka Çocuk Belediyesi için teşekkür ediyor, bu konuda herkesin Karşıyaka'yı örnek almasını istiyoruz. Her çocuk, haklarıyla çocuktur; bunu bilen, savunan ve gereğini yapar herkese teşekkür ediyoruz. Biz size güveniyoruz, siz de ülkemizin ve yeryüzünün geleceği için bize güvenin. Yaşasın Dünya Çocuk Hakları Günümüz!"

Ayrıca Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Karşıyaka Çocuk Belediyesi ve KARGEM öğrencileri için Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi'nde yer alan Planetaryum'da film gösterimi de gerçekleştirildi.

