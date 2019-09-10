Çocuk Evi'nde açılış sevinci

Foça Belediyesi Çocuk Evi, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha 'Merhaba' dedi.

2019 / 2020 Eğitim ve Öğretim Yılına başlayan Foça Belediyesi Çocuk Evi için çocuk evi bahçesinde tanışma ve açılış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün eşi Seçil Gürbüz, Çocuk Evi Müdürü Dr. Sara Kefi, çocuk evi öğretmenleri, minik öğrenciler ve anne-babalar katıldı.

Foça Belediyesi Çocuk Evi'nde kuruluştan günümüze, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çağdaş ve bilimsel eğitim metotlarının uygulandığını ifade eden Dr. Sara Kefi, çocuk evine verdiği büyük destek için Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e teşekkür etti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Çocuk Evimizin Müdürü Sayın Dr. Sara Kefi'ye, kıymetli öğretmenlerimize ve personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Çok değerli öğrencilerimize ve ailelerine başarılı bir eğitim dönemi, sağlık ve esenlikler diliyorum."dedi.

İlk gün, yaratıcı maketler yapıldı

Çocuk evi öğrencileri, Dr. Sara Kefi'nin isteği üzerine anne-babaları ile birlikte 20 dakikada 'Yaratıcı Çocuk Oyun Parkları' maketlerini yaptı. Doğal materyallerden hayal gücü kullanılarak yapılan maketlere; Atatürk Parkı, Kybele Oyun Parkı, Neşeli Park, Sihirler Parkı ve benzeri isimler verildi.