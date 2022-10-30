Çocuk ikinci el pazarı büyük ilgi gördü

Karşıyaka Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen çocuk ikinci el pazarı renkli görüntülere sahne oldu

Çocuk eşyalarıyla sınırlı tutulan pazarda oyuncaklar ziyaretçiler tarafından adeta kapışıldı. Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda gerçekleşen pazara 90 çocuk katılarak stant açtı. Çocuklar evlerinde kullanmadıkları oyuncaklarını, kitaplarını, okul malzemelerini, spor malzemelerini satışa sundular. Pazarın çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi, tüketim alışkanlıklarında farkındalık yaratmayı, doğru tüketici davranışları kazandırmayı ve “Sıfır Atık” bilinci oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca çocukların finansal okuryazarlık becerilerini öğrenerek günlük hayata aktif olarak katılacak, özgüven kazanacak ve paylaşımı içselleştirebilecekleri kaydedildi.

‘TÜKETEREK DEĞİL ÜRETEREK GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ’

Çocuklar için 2. El Pazarının öneminden bahseden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ela Hızlı, şunları söyledi: “Bizler farkına varmadan çocuklarımız hızla büyür ve onlarla birlikte giysileri, oyuncakları da değişir. İhtiyaçları her sene farklılık gösterir. Çoğu hala kullanılabilir durumdayken çocuklarımızın büyüme hızının gerisinde kalan bu eşyaları atmak; hem ekonomik hem de çevresel olarak israftır. Tüketerek değil, üreterek ve paylaşarak geleceğin inşa edilebileceği düşüncesiyle, çocuklarımızın da gezegenimizi koruma ve kaynaklarımızı tasarruflu kullanma konusunda sorumluluk almalarını hedefliyoruz. Çocuklarımızın kullanılmış bir eşyanın çöp olmadığını anlamaları ve ihtiyaçlarının geri dönüşümle de karşılanabileceğini yaşayarak görmeleri açısından etkinliğimiz, çocuklarımıza ve ailelere harika bir fırsat sunmaktadır. Büyüyen çocuğun öğrenmesi gereken neredeyse her şey; oyunla ve etkinliklerle desteklenmelidir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme, ömür boyu kullanılacak bilgilerin temelini oluşturur. Türkiye’de ilk defa çocukların satıcı olduğu ve çocuklar için düzenlenen 2. El pazarının, suya atılan taş misali dalga dalga büyüyerek ülkemizin dört bir yanına yayılacağına inanıyoruz. Karşıyaka Belediyesi 'Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü' olarak gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan elde ettiğimiz birikim ve tecrübelerle çocuklarımızın gelişimlerine destek olacak daha nice projeyi ve çalışmayı hayata geçirmeye devam edeceğiz."