Çocuk istismarı bitsin diye 8 saat yüzdüler

İzmir'de, daha önce kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için 24 saat yüzen 6 kişilik grup, bu kez 'Çocuk istismarına son' temasıyla Aydın'ın Didim ilçesinden Bodrum'a kadar 24 kilometre kulaç attı. 8 saat süren yüzme etkinliğinin sonunda sporcular, çocuk hakları savunucuları tarafından karşılandı.

Kadına yönelik şiddetin son bulması için farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Ağustos'ta İzmir'in Çeşme ilçesinden Seferihisar ilçesine kadar 24 saat boyunca 80 kilometre yüzen 6 açık su yüzücüsü, bu kez çocuk istismarına dikkat çekmek için yeniden bir araya geldi. Memur emeklisi Ayşe Doğan, çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen. eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, 'Çocuk istismarına son' temasıyla, Didim'den Bodrum'a kadar 24 kilometre boyunca sırayla yüzdü. Yüzücülere tekneden Yüzme Federasyonu yetkilileri, doktor ve cankurtaranlar eşlik etti. Çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarına dikkat çekmek için yüzen sporcular, etkinlik sonunda karada halk ve çocuk hakları savunucuları tarafından karşılandı.

Zorlu bir yüzme etkinliğini geride bıraktıklarını söyleyen sporculardan Seda Kansuk, "Yolculuk sırasında 6 tane yunus bize eşlik etti ve çok güzel görüntüler oluşturdu. Çok fazla rüzgar ve dalga olduğu için tekneyi idare etmekte zorlandık. Sponsorlarımıza ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İstismarın, şiddetin her türlüsüne karşıyız ve bu olaylar son bulmadığı müddetçe etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.