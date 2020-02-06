Çocuk Keşif Atölyeleri açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı. Başkan Soyer, 'Çocukların hayal dünyalarına yeni bir kapı açabiliyorsak en doğru işi yaptığımızı düşünüyorum' dedi

"Çocuk dostu İzmir" hedefi doğrultusunda bir adım daha atıldı. Sosyoekonomik yönden dezavantajlı çocuklara bilimsel, sosyal, kişisel beceriler kazandırma hedefiyle atölyeler düzenleyen Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla bugün resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Tunç Soyer, "Seferihisar'da Türkiye'nin ilk Çocuk Belediyesi'ni kurarken, Masal Evleri'ni açmaya başladığımızda ya da 'İzmir'e Hoş gedin Bebek' projesini uygulamaya koyduğumuzda da amacımız aynıydı: Çocuk dostu İzmir. Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmak ve İzmir'in dünyayla bütünleşmesini sağlamak için yapacağımız en kalıcı şey ç ocuklarla ilgili çalışmalardır. Onların eğitimine, donanımına katkı sağlayabiliyorsak, hayal dünyalarına yeni bir kapı açabiliyorsak en doğru işi yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Geleceği yeniden yaratıyoruz

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da Türkiye'nin iyi sonuçlar almadığına vurgu yapan Soyer şöyle devam etti: "Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu nedenle odağımızı değiştirip çocuk merkezli bir kent yaratmak istiyoruz. Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi bir yandan çocuklara haklarını öğretecek, bir yandan onların hayal gücünün sınırlarını genişletecek, bir yandan da teknoloji ve bilimle tanışmalarını sağlayacak. Biz bu atölyelere çok önem veriyoruz. Bu Merkez'in çocukların kişisel, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmesinde, araştırma ve tasarım yeteneklerinin ilerlemesinde çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Bu projeyle İzmir'in geleceğini yeniden yarattığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. İzmir Sanat'ta yapılan açılış toplantısının ardından Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'ne geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atölyeleri ziyaret etti ve çocuklara Samed Bahrengi'nin "Küçük Kara Balık" kitabını hediye etti. Törene İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz da katıldı.

Başvurular sürüyor

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'nde çocuklara yönelik Hayaller-Haklar, STEM, Robotik Kodlama ve Doğa atölyeleri yapılıyor. Çocuk haklarını odağına alan Merkez, 2. Sınıftan 8. sınıfa kadar tüm çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Ayrıca "Ebeveyn Buluşmaları" kapsamında çocuk gelişimi ve eğitimi konularında ailelere bilgi ve destek verilmesi, çocuk ve aile arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kültürpark'ta Celal Atik Spor Salonu'nun yanında bulunan Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'ne başvurular da sürüyor. Merkez ile ilgili detaylı bilgi 293 98 14 numaralı telefondan alınabilir.

Hayaller-Haklar Atölyesi

Çocuk haklarını konu alan Hayaller-Haklar Atölyesi ile çocukların, hak konusunda farkındalık kazanırken aynı zamanda duygularını ifade edebilmeleri, sorun çözme becerilerini geliştirmeleri, inisiyatif alabilmeleri, hayallerine dair duygu ve düşüncelerini tartışabilmeleri amaçlanıyor.

STEM Atölyesi

STEM eğitimi çocukların disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmasını sağlamak için fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesinden oluşan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama eğitimiyle çocukların mekanik bileşenleri, sensörleri ve motorları bir araya getirerek robot yapmayı ve bu robotları çeşitli görevler için kodlayarak programlamayı öğrenmeleri amaçlanıyor.

Doğa Atölyesi

Doğa Atölyesi ile çocukların doğada "dokun-dene-öğren" ilkeleriyle yaşayarak ve keşfederek öğrenmesi sağlanıyor.