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Çocukken Atatürk'ü gören seçmen, hastaneden çıkıp, oyunu kullandı

İzmir'de hastanede tedavi gören Neziha Dilmen (94), tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı. Dilmen, "Çocukken Atatürk'ü görmüştüm. Bizi, annelerimizi buraya Atatürk getirdi" dedi

Çocukken Atatürk'ü gören seçmen, hastaneden çıkıp, oyunu kullandı
28 Mayıs 2023 Pazar 17:30

Foça Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Neziha Dilmen, yakınlarının yardımıyla oyunu kullanacağı Necla Midilli Merkez Ortaokulu'na geldi. Dilmen, tekerlekli sandalye ile sandığın bulunduğu sınıfa gidip, oyunu kullandı. Dilmen, "Çocukken Atatürk'ü görmüştüm. Bizi, annelerimizi buraya Atatürk getirdi. Hastanede tedavi görüyorum. Oy kullanmak için geldim. Hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça
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