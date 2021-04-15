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Çocuklar engelsiz park tasarladılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Engelsiz Sanat Derneği ve Karabağlar Belediyesi işbirliğiyle Karabağlar’da, “Elim Sende” projesi gerçekleştirildi. Karabağlar’da ikamet eden ve yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar, hayallerindeki engelsiz parkı tasarlayarak proje haline getirdiler

Çocuklar engelsiz park tasarladılar
15 Nisan 2021 Perşembe 11:14
Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi’nde gerçekleşen çalışmalara İzmir Engelsiz Sanat Derneği, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileriyle çocuklar katıldı. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar, düşüncelerini, hayallerini kağıda döktüler. Çalışma öncesinde çocuklara, projenin içeriği, engellilik, sağlık, dezavantaj, kriz, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ve doğa, şehir bilinci gibi konularda yetkililer tarafından bilgiler verildi.
 

Barış Parkı’nda uygulanacak
 

Çocukların ortaya koyduğu düşünceler, Karabağlar Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Barış Parkı’nın düzenlenmesinde dikkate alınacak.
Çalışmaların sonunda çocuklara teşekkür sertifikaları Karabağlar Belediyesi ve Elim Sende Derneği yetkilileri tarafından verildi. Ayrıca bu tasarımlar Uluslararası Engelsiz İzmir Kongresi kapsamında da yer alacak.
Etiketler; #izmir #karabağlar #engelsiz park
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