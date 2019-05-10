Çocuklar hayal etti, tasarımcılar yaptı

Çocuklar, hayallerindeki oyuncakları çizdi, geleceğin tasarımcıları o hayalleri gerçeğe dönüştürdü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, "Oyuncak Tasarımı Projesi" kapsamında Bayraklı 100. Yıl İlkokulu'ndan 18 öğrencinin hayalindeki oyuncağa kavuşması için çalışmalara başladı.

İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Didem Kan-Kılıç tarafından verilen "IAED 366 Kolektif Hareket" ders kapsamında gerçekleştirilen projede, çocuklar düşledikleri oyuncakların resimlerini yaptı. Dersi alan İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinden öğrenciler, çocukların hayal edip çizdikleri oyuncakları üç boyutlu hale getirdi. Oyuncaklar, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sponsorluğunda Zürafa Ahşap Üretim Atölyesi üretilecek ve çocuklara karne hediyesi olarak dağıtılacak.

Sosyal sorumluluk

İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Kan-Kılıç, "Dersimize konuk ettiğimiz 18 çocuğumuzdan hayal ettikleri oyuncakları çizmelerini istedik. Öğrencilerimiz de çocuklarımıza destek oldu. Burada bir yandan tasarımcı ve ihtiyaç sahibi arasındaki ilişkinin gelişmesini sağlarken, diğer yandan da çocuklarımızın düşledikleri karne hediyesine kavuşmasını hedefledik. Dersimizin temel amacı, tasarımcıların bilgi, deneyim ve kabiliyetlerini tasarımın sosyal ve kolektif yönüne yoğunlaştırmak. Böylece toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamak. Çalışma sonunda çok güzel görüntüler oluştu. Oyuncaklar, üç boyutlu üretimi için hazır hale geldi. Öğrencilerimize de karne hediyesi olarak kendi çizdikleri oyuncakları hediye edeceğiz" dedi.

Oyuncukların resimleri, üretim süreçleri ve 3 boyutlu üretilen son hallerinden oluşan bir proje kitabının İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Matay tarafından hazırlandığını da aktaran Kan-Kılıç, kitabın dağıtımının da yapılacağını ifade etti. Kan-Kılıç, 20 Mayıs'ta İEÜ Çok Amaçlı Salon'da hem oyuncakların çocuklara dağıtılacağını hem de projenin sergisinin açılacağını söyledi.