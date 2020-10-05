Çocuklar istedi Batur yaptı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören ve hastane bahçesine park isteyen çocuklar için belediyenin teknik müdürlüklerini seferber etti.

Pandemi önlemleri kapsamında rutin olarak hastanelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yürüten Konak Belediyesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocukların özel isteği üzerine hastane bahçesine park yapımı için çalışmalara başladı. Belediyenin temizlik ekiplerini hastanede gören çocukların “Başkan Amca’dan park istiyoruz” sözlerinin üzerine hemen harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Batur, “Çocuklarımızın tedavi süreçlerine biz de destek olmak istedik; çünkü bu sürecin hem onlar hem de aileleri için çok zor olduğunu biliyoruz. Bu hastalığın tedavisinde moral her şeyden önemli. Bunu sağlamak adına katkımız olursa ne mutlu bize. Çocuklarımızın, doktorlarının izin verdiği ölçüde bu parkta keyifli zaman geçireceklerini umut ediyoruz” dedi. Başkan Batur, parkın en kısa sürede çocukların hizmetine açılacağını söyledi.

‘Resim duvarı’ da olacak'

Konak Belediyesi ekiplerinin hummalı bir şekilde çalıştığı parkın önümüzdeki hafta hizmete sokulması planlanıyor. Yaklaşık 150 metrekare alan üzerine kurulan çocuk parkında, çift salıncak, üç kaydıraklı oyun seti, ipli dönence ve kum havuzu bulunacak. Parkta ayrıca çocukların resim ve boyama yapmaları için beyaz renk bir duvar da yer alacak. Çocukların ve ebeveynlerinin dinlenebilmeleri için bir kamelya düzenlemesi yapılacak. Konak Belediyesi ekipleri parkın bakım ve temizliğini de düzenli olarak yapacak.