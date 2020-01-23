Çocuklar isteklerini doğrudan anlatacak

Foça'da yaşayan çocukların kent yönetime ortak olabilmeleri, istek ve önerilerini dile getirebilmeleri için seçilen Çocuk Meclisi, ilk toplantısını Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün makam odasında yaptı.

Toplantıya, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kent Konseyi Özlem Temizel ve Foça Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar da katıldı.

Çocuklara açık

Başkan Gürbüz; "Bu çok şirin ve sevimli meclis, çocukların isteklerini en dolaysız yoldan öğrenmemize olanak sağlayacak. Zaman içinde çocuklar için yapacağımız çalışmaların bir kısmına, ilk elden rehberlik edecek. Unicef'in Çocuk Dostu Şehirler listesine girebilmek için de Foça Belediyesi olarak girişimde bulunacağız. Foçamızda yaşayan tüm çocukların mutlu olmalarını sağlamak çabasındayız. Belediyemizin ve gönlümüzün kapıları her zaman tüm çocuklara açık" dedi.