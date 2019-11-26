Çocuklar oyuna, anneler eğitime

Bornova Belediyesi bünyesinde, 3-4 yaş arası çocuklu kadınların kendilerine zaman ayırabilmeleri amacıyla hizmet veren ücretsiz Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri büyük ilgi görüyor.

Çocukların yarım günlüğüne bırakıldığı 3 ayrı merkezde çocuklar öğretmenler ile oyun oynarken velilere de anne, çocuk eğitimleri ile destek olunuyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'İlk Çocukluk Dönemi İletişim Semineri' adı altında annelere yönelik düzenlenen eğitimler her ay bir hafta süreyle gerçekleşiyor. Alanında uzman olan sosyolog ve aile danışmanı tarafından verilen derslerde annelere, 'Aile tutumları ve çocuk hakları', 'Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi', 'Çocukların cinsel istismara karşı bilinçlendirilmesi' ve 'Çocuk yetiştirmek' gibi bir çok konuda bilgi aktarılıyor.

