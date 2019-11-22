Çocuklar, resimleriyle tanınacak

Gaziemir Belediyesi'nin Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte; 'başarının özü' temalı filmi izleyen çocuklar daha sonra duygularını kağıda döktü.

Çocukların çizimleri, psikologlar tarafından analiz edilecek, çocuğun iç dünyası hakkında anne-babalarına bilgi verilecek. Pozitif Yaşam Merkezi'nde hayata geçirdiği özel çalışma ve hizmetlerle çocukların duygusal ve psikolojik yönden gelişmesine destek olan Gaziemir Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Sağlık Köyü'nde bulunan Pozitif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında çocuklara önce başarının özü temalı Ters Yüz isimli film izletildi. Ailesiyle birlikte başka bir şehre taşınan 11 yaşındaki Riley'in bu süreçte yaşadıklarını ele alan film; neşe, korku, üzüntü, öfke ve tiksinti gibi duyusal kavramları çocuk gözüyle ele alıyor.

Zihinsel ve duygusal gelişim analizi

Çocukların duygusal yönden gelişmesi ve ebeveynlerin onların gözünden dünyaya bakmasını sağlayan filmi izleyen minikler daha sonra duygularını resim aracılığıyla kağıda döktü. Pozitif Yaşam Merkezi'nde görev yapan psikologlar ailenin isteği doğrultusunda, bu resimler üzerinden çocukların zihinsel ve duygusal yönden gelişim analizini yapacak. Çocuğunun çizdiği resmin analizini yaptırmak isteyen aileye randevu verilecek ve bire bir yapılacak görüşmeyle anne-babaya bilgi verilecek. Psikologlar çocukların resimlerini; kağıda yerleştirme şekline, sayfayı kullanış biçimine, yer yön şekline, mekan, perspektif, orantı, renkler, resmin içeriği gibi birçok yönden ele alacak. Çizimlerin analizini yapacak uzmanlar, çocukların iç dünyası, neler hissettiği, neler yaşadığı, duyguları, düşünceleri, aileye ve sosyal çevreye bakış açısının nasıl olduğu hakkında aileler bilgilendirilecek.