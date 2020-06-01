Çocuklar sağlıklı üreticiler mutlu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde Süt Kuzusu Projesi’yle ilgili rakamları açıkladı. Büyükşehir’in bugüne kadar dağıttığı süt miktarı 83 milyon 275 bin litreye ulaştı. Büyükşehir 1-5 yaş arasındaki 154 bin 500 çocuğa ücretsiz süt dağıtıyor.

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak ve süt üreticilerini desteklemek amacıyla 2012’de Süt Kuzusu Projesi'ni başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde Süt Kuzusu Projesi’nin rakamlarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 1- 5 yaş arasındaki 427 bin 512 çocuğa 83 milyon 275 bin litre ücretsiz süt dağıttı. 2019 Temmuz’undan itibaren dağıtım ağını genişleterek 19 ilçede 154 bin 500 haneye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine de büyük destek sağladı. Sekizinci yılına girecek proje kapsamında yaklaşık 294 milyon liralık alım yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk içindeki ailelere geçen Mart ve Nisan aylarında öncelik tanınan projede bu süreçte 2 milyon 770 bin litre süt dağıtıldı. Uygulama mayıs ayında eski haline döndü.

Kooperatiflerden alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi üretici kooperatiflerden satın aldığı sütleri 74 ekiple 475 mahallede kapı kapı dolaşarak çocuk başına ayda 8 litre olacak şekilde dağıtıyor. Süt dağıtımı İzmir'in merkez 11 ilçesinin yanı sıra Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Urla, Seferihisar ilçelerinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz süt dağıtım ağında mülteci çocuklar da bulunuyor. Büyükşehir, kentteki 11 bin 500 mülteci çocuğa süt dağıtıyor.

Artık web sayfası var

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran Dünya Süt Günü'nde projenin internet sitesini hizmete açtı. İzmirliler projeyle ilgili detaylara bu site üzerinden ulaşabilecek. Sıkça sorulan sorular bölümünde projeden faydalanmak isteyen ailelere nasıl başvuru yapılacağına ilişkin bilgiler verilecek. Bu bölüm ayrıca adres değişikliği veya evde bulunulmayan dönemlerde süt alamayan ailelere rehber olacak. Süt Kuzusu Projesi’nin web sitesine www.sutkuzusu.com.tr adresinden erişilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, süt dağıtmaya ilk kez "Okul Sütü" projesi ile 2007 yılında başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okullarına süt dağıtma kararı üzerine proje 1-5 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde "Süt Kuzusu" projesine dönüştürülmüştü.