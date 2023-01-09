Çocuklar su konusunda daha bilinçli olsun diye İZSU Okullarda projesi başlatıldı

Çocukların su ile ilgili farkındalığını arttırmak isteyen ve suyu bilinçli kullanmasını sağlamayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Okullarda projesini başlattı. Proje kapsamında anaokullarındaki çocuklara eğitim veriliyor

İZSU Genel Müdürlüğü değerleri ve vizyonu doğrultusunda suyun önemi, kullanımı ve sürdürülebilirliği hakkında çocuklarda erken yaşta farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlk etapta İZELMAN’a bağlı 11 anaokulunda 164 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen su tasarrufu odaklı eğitimler, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre idealini amaçlıyor.

Miniklere tasarruflu su kullanımı eğitimi

Proje kapsamına dahil edilen okullarda 6 yaş anaokulu öğrencilerine yerinde eğitimler veriliyor. ŞIPŞIP adlı su damlacığı maskotunun eğitimcilere eşlik ettiği ziyaretlerde çocukların günlük hayatta nerelerde su israfı yaptıklarını fark edebilmeleri ve suyu nasıl koruyabilecekleri gibi temel konular müzikler ve danslar eşliğinde öğrencilerle paylaşılıyor.



Eğitimlerin ardından düzenlenecek gezi programında ise çocuklar Tahtalı Barajı’nı gezerek İzmir’in en önemli su kaynağını yakından görme fırsatı buluyor. Temiz suyun devamı için var olan kaynakların bilinçli kullanılmasını hedefleyen eğitimlerin son ayağında doğa yürüyüşü atölyesi düzenlenerek çocukların, ağacın ve toprağın suyu nasıl koruduğunu yerinde gözlemleyerek kavramalarına olanak sağlanıyor.