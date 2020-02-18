Çocuklara Masal Evi annelere meslek desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki ikinci Masal Evi'ni Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içinde açtı. Açılışa katılan Başkan Tunç Soyer, sohbet ettiği çocuklarla Masal Evi bahçesine çiçek dikti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların sosyal gelişimi için uygun koşullar sağlamak ve annelere mesleki beceri kazandırmak için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kent geneline yayılıyor. İzmir kent merkezindeki ikinci Masal Evi bugün Bayraklı'da hizmete girdi. Masal Evi projesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar'da hayata geçirilmiş, İzmir'in kent merkezindeki ilk Masal Evi de Konak Toros'ta açılmıştı.

Eşit koşullar yaratmalıyız

Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nın içindeki Bayraklı Masal Evi'nin açılış töreninde konuşan Tunç Soyer, şunları söyledi: "Günümüz dünyasının getirdiği yeniliklere uyum sağlayabilen, üretken ve bu şehrin geleceğini inşa edecek bir kuşak yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Her çocuğun yeteneklerini keşfetmesi, becerilerini geliştirebilmesi, nitelikli eğitim alması ve gelecekte söz sahibi olabilmesi için eşit koşullar ve eşit imkânlar yaratmamız gerekiyor. Masal Evleri sosyoekonomik açıdan eğitim imkânlarına akranlarına göre daha az ulaşan çocuklarımız ve onların anneleri için eşit koşullar yaratmaya yardımcı olacak."

İzmir'e Çocuk Belediyesi

Çocukların hem İzmir'in hem de Türkiye'nin geleceği olduğunun altını çizen Soyer, "Çocukların yaşadığımız şehirlerde ve ülkemizde söz sahibi olması gerektiğine inanıyorum. Bu düşünceyle ülkemizin ilk Çocuk Belediyesi'ni Seferihisar'da açmıştık. Önümüzdeki süreçte bunu İzmir'de de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise Masal Evi projesinin eğitim için umut kaynağı olduğunu söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Tunç Soyer Bayraklı Masal Evi'nin açılışına katkı sunan Sun Express'in kabin memurlarına çiçek vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Masal Evi'nin kurdelesinin kesilmesinin ardından Soyer çocuklarla sohbet etti ve Bayraklı Masal Evi'nin bahçesine çiçek dikti. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İlçe Başkanı Pınar Susmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Aysel Özkan, Yıldız Devran, Suphi Şahin, Barış Karcı, sanatçı Işıl Yücesoy, muhtarlar, yurttaşlar ve Toros Masal Evi öğrencileri katıldı.

Çocuklara eğitim verilecek

Bayraklı Masal Evi haftanın beş günü hizmet verecek. Kayıtlarda ailelerin sosyoekonomik durumları gözetilerek ihtiyaç sahibi kişilere öncelik tanınacak. Bayraklı Masal Evi'nde okul öncesi dönemdeki çocukların, sosyal ilişki kurma, farklılıklara saygı duyma, paylaşma, dil gelişimi, yeteneklerinin keşfi, özgüven ve benlik algılarının güçlenmesi için eğitim çalışmaları yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası annelere meslek edindirme ve beceri kursu verecek. Bu sayede Masal Evi, çalışmayan annelerin meslek kazanarak işgücüne katılımına destek olacak. Bu kurslarda kadınlar dikiş, overlok, reçme kursları alacak ve ilk etapta çocuk giysileri üretecek. 10 kişilik gruplar halindeki kurslardan günde 20 kadın yararlanacak.