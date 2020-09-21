Çocuklara okul çantası hediyesi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitime ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla Kavacık Köyü’nün çocuklarına okul çantası armağan etti. İçinde kırtasiye malzemelerinin de olduğu çantaları okul yöneticileriyle birlikte çocuklara veren Başkan Selvitopu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı olmasını diledi.

Karabağlar Belediyesi, sorumluluk alanında olmamasına okullarda bakım, onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) aracılığıyla ücretsiz eğitim olanağı sunuluyor. Bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrencilere, içinde defter, kalem, boya gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalardan armağan ediliyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kavacık İlkokulu’nun öğrencilerine bu çantalardan verdi.

Destek sürecek

Okul bahçesinde, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında gerçekleştirilen sembolik dağıtım töreninde konuşan Başkan Selvitopu, eğitim ve sağlığa desteklerinin her zaman süreceğini vurguladı. Ülkenin geleceği olan çocukların iyi eğitim alması ve topluma yararlı birer yurttaş olması için herkese görev düştüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, “Biz de olanaklarımız ölçüsünde eğitimi destekliyoruz. KARBEM’den binlerce öğrenci yararlanıyor. Her eğitim öğretim yılı öncesi çocuklarımıza, küçük de olsa birer armağan vermeye gayret ediyoruz. Umarım sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi geçirirler” dedi. Çocuklar ve okul yöneticileri de, armağan nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür ettiler. Daha sonra Başkan Selvitopu ve çocuklar, anı fotoğrafı çektirdiler.