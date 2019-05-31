Çöplükten elektrik santraline

Çiğli'deki katı atık depolama alanının rehabilitasyonu ve atıklardan enerji üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar için beklenen ÇED belgesi 15 Mayıs'ta alındı. Eylül'den itibaren İzmir'de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor. Tesis 96 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılaycak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Harmandalı'ya ilişkin algıların çok yakında tamamen değişeceğini belirterek, "İzmir 1 yıl gibi çok kısa bir süre içinde bambaşka bir noktaya gelecek. Harmandalı'nda çöpten enerji üretimi Eylül ayında başlıyor. Böylece hem ülke ekonomisine olağanüstü katkı sağlanacak, hem İzmirli rahat bir nefes alacak" diye konuştu.

Yıllardır çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı, artık bir elektrik santraline ve yeşil alana dönüşüyor. Proje tamamlandığında Harmandalı'nda çöplerin yerini yemyeşil bir bitki örtüsü alacak. Koku ve kirlilik sorunu bitecek. Atmosfere yayılan gazlar elektrik enerjisine dönüştürülecek.

Bilimsel ve akademik çalışmalar eşliğinde hazırlanan raporlar doğrultusunda proje için beklenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi 15 Mayıs 2019 tarihinde alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayının gelmesiyle birlikte projenin önünde hiçbir engel kalmadı. Bu yıl içinde deponi gazından elektrik enerjisi üretim tesisi işletmeye alınacak.

100 gün sonra algılar değişecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eylül ayından itibaren elektrik üretiminin başlayacağı projenin tanıtılması amacıyla tesis alanında inceleme gezisi düzenledi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin de katıldığı toplantıda projeyi değerlendiren Soyer, yürütülen rehabilitasyon çalışmasıyla sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını söyledi. Kurulacak minimum 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisiyle yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çok önemli bir yatırımın hayata geçirilerek çöpten elektrik enerjisi üretileceğini belirten Başkan Soyer, çöp döküm sahasının da ağaçlandırılmış teraslara dönüşeceğini dile getirdi.

Algı yanlışlığı

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, bir algı dünyasında yaşanmakta olduğunu vurgulayarak, "İzmir'le ilgili bir algı var. Harmandalı'da vahşi depolama yapılıyor ve bu İzmir'i zehirliyor. Ama işin aslının böyle olmadığı çok kısa sürede otaya çıktı. Burada anlatılan ve 'yapılacak, olacak' denilen şeylerin tamamı sadece 100 gün sonra hayata geçecek. 100 gün sonra burada 160 MW elektrik üretmeye başlıyoruz. Burası 100 gün sonra ekolojik ve ekonomik bir İzmir vahasına dönüşüyor. Bambaşka bir hikayenin burada yazılmakta olduğunu sizlerle paylaşmak için bu toplantıyı düzenledik. Gerçekten 100 gün sonra İzmir'e yeni bir enerji gelecek. Bu enerji yaratılan algıların deği şmesine de fırsat verecek. Geleceğe bırakılacak çok önemli bir tesise kavuşmuş olacağız" dedi.

Başkan Soyer tesisin üretilecek enerji sayesinde senede en 20 milyon TL civarında gelir getireceğini de sözlerine ekledi.

En büyük enerjimiz Tunç Başkan

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise eskiden bir sorun olarak algılanan çöpün şimdi alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğünü belirterek, "Tunç Başkan, 'İzmir'e yeni bir enerji kaynağı geliyor' dedi ama İzmir'in en büyük enerji kaynağı Tunç Başkanımız" diye konuştu.

Harmandalı yeşilleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği projeyle tesisin çağdaş kriterlere uygun olarak işletilmesi sağlanacak ve çöp döküm sahası ağaçlandırılmış teraslara dönüşecek. Çöp sızıntı sularını tahliye etmek üzere, yağmur suyu toplama ve drenaj sistemi yapılacak, arazi teraslanacak, sıkıştırılacak, yeniden şekillendirilecek, peyzaj kotuna göre tesfiye edilecek ve üst örtü ile geçirimsiz tabaka sağlanacak.

Rehabilitasyon sürecinin ilk etabı kapsamında 25 bin metrekare alanın bitkilendirme-ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Alana 13 bin bitki (kazayağı, katırtırnağı), 8 bin ağaç (yalancı akasya, limoni servi, erguvan, akçaağaç) dikildi. Ayrıca bir ton yulaf tohumu kullanıldı.

96 bin hanelik elektrik üretilecek

Projenin ayaklarından biri de çöp deponi gazından elektrik enerjisi üretecek tesisin kurulması. Bu önemli yatırımla ekolojik ve ekonomik bir değer yaratılmış olacak. Deponi gazından elektrik enerjisi üretim tesisi Eylül ayında işletmeye alınacak. Bu kapsamda; santral alanı inşaat çalışmalarına başlandı. Ünitede deneme amaçlı ilk yakma işlemi gerçekleştirildi. Biyogaz Tesisi faaliyete geçtiğinde, desülfirizasyon yöntemi ile kirletici unsurlar taşıyan sülfür gazı arıtılarak soğutma işleminin ardından motorlarda yakıt olarak kullanmaya elverişli metan gazı elde edilecek. Gaz motorlarında üretilen elektrik enerjisi ise doğrudan ulusal elektrik dağıtım şebekesine aktarılacak.

LFG Enerji Üretim Tesisi'nin (Biyogaz Tesisi) faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık yaklaşık olarak 80 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek yine yaklaşık 160 bin MW elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer; 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında 96 bin hanenin (TÜİK verileri baz alındığında) enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce karşılık geliyor.

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren bugüne drenaj ve gaz toplama amacıyla yatay ve dikey çeşitli kesitlerde 21 bin metre biyogaz toplama ve iletim hattı döşendi. Proje devreye alınıncaya kadar döşenen boru miktarı 40 bin metreye ulaşacak.

Sıfır atık hedefi

Yine rehabilitasyon projesinin kazanımlarından ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Fiziksel Ayırma Tesisi'nin süreç içerisinde kurulup faaliyete geçmesi ile birlikte öncelikle sıfır atık projesine uygun bir çalışma tesis edilecek. Biyogaz tesisinin enerji verimliliği de artacak. Geri kazanılabilir atıklar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre ile birlikte ülke ekonomisine büyük yarar sağlanacak.