Çorba içerken silahlı saldırıya uğradı!

İzmir'de 28 yaşındaki Uğur Uysal, lokantada çorba içtiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Uysal olay yerinde hayatını kaybetti

Olay İzmir'in Ödemiş ilçesinin Kaymakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki Uğur Uysal, bir lokantada çorba içtiği sırada 36 yaşındaki M.D.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Olayı görenler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, M.D.'yi gözaltına alırken, ikilinin 3 gün önce bir parkta kavga ettikleri öğrenildi.