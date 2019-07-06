Çözüm önerileri ekmeğe zam

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis ve Komite Üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 76 sayfalık “İzmir Dosyası” sundu

Önerilerin arasında "Kent Ekmek'in kapasitesinin arttırılmasının ve fırın esnafının rekabet gücünün arttırılması için Kent Ekmek fiyatının 1 TL'ye çıkarılmasını" önerdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener başkanlığında, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile sektör temsilcilerinden oluşan heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile biraraya geldi. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya belediye bürokratları da katıldı. İZTO bünyesinde faaliyet gösteren 79 meslek komitesinden derlenen sorun, öneri ve talepleri Tunç Soyer’e aktaran İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener “Sayın Başkanımızla İzmir Ticaret Odası üyelerinin sorunları aktarmak, kente ilişkin çözüm önerilerimizi ve talepleri iletmek üzere bir araya geldik. Özlediğimiz bir yaklaşımdı bu. Tüm üyelerimiz adına komitelerimizden gelen sorunlara gösterdiği duyarlılık nedeniyle Sayın Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum” dedi.

İçinizden biri gibi görün

Meslek komitelerinden gelen dosyayı detaylarıyla inceleyeceğini ve Ağustos ayından itibaren de İZTO’daki meslek komiteleriyle toplantılar yaparak sorunları tüm detaylarıyla masaya yatıracaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Temmuz ayı sonundan itibaren iletilen sorunlara hızlıca çözümler üretileceğini söyledi. Bu kadar hazırlıklı geldikleri için İZTO heyetine teşekkür eden Soyer “Bana iletilen konuların, hiçbiri çözülemez sorunlar değildir. Her birinin çözümü mutlaka var. Ancak bu çözümleri de ortak akılla bulacağız. Sizlerin önerilerinden yola çıkarak bulacağız. Biz hep beraber olursak bu meselelere çok daha kolay çözümler üretebiliriz. Bizi masanın öbür tarafı olarak değil, içinizden biri olarak görmenizi temenni ediyorum. Benim açımdan çok verimli bir toplantıoldu. En kritik sorunları bizzat Ticaret Odamızın temsilcilerinden duymuş oldum. İçiniz ferah olsun. Tüm bunları enine boyuna konuşacağız ve Temmuz ayı sonundan itibaren çok hızlı çözümler üreteceğiz”.