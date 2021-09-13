Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinden Başkan Soyer’e tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı ilk oturumunda Başkanı Tunç Soyer’in Dünya Bankası kredisi açıklamalarının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın söz istemesi üzerine Başkan Soyer’in meclis toplantısını sonlandırmasına Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı ilk oturumunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Dünya Bankası kredisi açıklamalarının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın söz istemesi üzerine Başkan Soyer’in meclis toplantısını sonlandırmasının ardından AK Parti Grubu ve MHP Grubu meclis salonu dışında basın açıklamasında bulundu.



Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte basın açıklamasında bulunan Ak Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Bugün İzmir için çok önemli bir konun tartışıldığı bir meclis toplantısında yapmış olduğumuz eleştirilerde gördük ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Meclisini yöneten Tunç Soyer, öncesindeki uygulamalarına benzer anti demokratik bir uygulamayla kendi konuşmasının hemen sonrasında ‘benden sonra kimse konuşamaz’ şeklinde ifade kullanarak meclisi kapattı. Ben Ak Parti Grup Başkan Vekili olarak aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partili Grup Başkan Vekilimizle birlikte Cumhur İttifakı Grup Başkan Vekili ve Sözcüsü olarak aynı konuda söz almak istedim, söz talebim oldu. Bunu çok defa önceki meclis toplantılarında da dile getirmiştik. Bir belediye başkanın konuşması sonrasında meclis üyelerinin konuşmayacağı anlamında bir yasal dayanak yok. Burası demokratik bir ortam. Dolayısıyla bir taraftan demokrasiden bahsedip diğer yandan şeffaflıktan bahsedip meclis toplantılarını bu şekilde yönetmesi kabul edilebilir bir tutum değil.



"Biz İzmir’in tamamının muhalefetini ve sözcülüğünü yapıyoruz"

Bizler gerçekten İzmir’de birileri tarafından çok yanlış noktalara çekilmeye çalışan deprem ve deprem sonrasına ilişkin çok önemli bir konuyu konuşuyorduk. Bu konun konuşulmasında bir detay konuyu kendisi de dile getirdi yapılan bir takım görüşmelerin içerisinde bulunan biriyim. Ben umuyorum ki kendisi çarşamba günkü meclise gelir. Son zamanlarda alışkanlık haline getirdi çarşamba ve cuma meclislerine gelmemeyi. Adeta meclisten kaçarak. Ama ister gelsin ister gelmesin İzmir kamuoyuna gerekli açıklamalar, bilgilendirmeler meclis toplantısında bizler tarafından yapılacak. Mikronu kapatmaları, toplantıyı sona erdirmeleri bizlere söz hakkı tanımamalarını biz Cumhur İttifakı Grubu olarak, İzmir halkının temsilcileri olarak kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bunu daha öncede yapan bir belediye başkanı, meclis başkanı. Hiç öyle çıkıp bu şehirde birtakım çalıştaylar yaparak, konferanslar düzenleyerek bu şehri dünya kenti yapma hedeflerine ulaşamayacaklarını meclisteki tavırlarıyla bize bir kez daha gösterdiler. Seçilmiş meclis üyeleri olarak onlar belki İzmir’in bir kısmının belediye başkanlığını yapıyor olabilir ama biz İzmir’in tamamının muhalefetini ve sözcülüğünü yapıyoruz. Dolayısıyla mikrofonu kapatmaları, meclisi son erdirmeleri, kendi konuşmasından sonra meclis üyelerinin konuşmalarını engellemeleri ‘konuşma yapılmayacak’ gibi bir ifade kullanılmasını asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Çarşamba günü gerekli açıklamaları mecliste yapacağız” dedi.