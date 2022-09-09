Cumhur İttifakı’ndan 9 Eylül kutlaması

Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin İzmir il teşkilatları kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutladı

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmir il teşkilatları tarafından İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenledi. Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Sürekli’den zafer vurgusu

Törende açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, “Bugün İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü… Ama sadece İzmir’in kurtulmasının çok ötesinde bir anlamı var… Bunu; anlamamakta direnenler için bir kez daha tekrar edelim… Milli Kurtuluş Mücadelemizin amacına, ruhuna ve gerçeklerine gölge düşürenler; zafere, ‘Barış’ diyenler iyi dinlesin: 9 Eylül; Türk Milleti’nin tüm ruh ve bağımsızlık şuuruyla verdiği kurtuluş mücadelesinin son durağıdır… Kahraman Türk Ordusu’nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında İzmir’in düşman işgaliyle başlayan bir hürriyet mücadelesinin, bir kurtuluş hikayesinin vuslatıdır. Zafer günüdür! Yokluk içinde, kağnıyla taşıdığı cephaneyi ıslanmasın diyerek bebeğinin örtüsüyle örten anaların günüdür! Hayvan yetişmediğinde, karda kışta kendisini kağnılara koşan Türk milletinin eseridir. Bu milletin, vatanını ve mukaddesatını canı pahasına savunduğu ve bugüne taşıdığı; Şark meselesinin, batının ihtirasıyla çözülemeyeceğini dünyaya gösteren olağanüstü bir tarihtir. Bu tarihi özümseyerek anmanın ve kutlamanın sorumluluğu da büyüktür… Çünkü bu tarih, ellerinde oyuncak etmek istedikleri Türk Milleti’nin teslim olmadığı; yağmalanarak sömürülmek istenen vatan topraklarının teslim edilmediği bir savaşın zafer vesikasıdır” dedi.

"Milletimizin takdirine bırakıyoruz"

“9 Eylül için ‘Barışın 2’nci yüzyılı’ diyenler o gün, topraklarımızdan söküp attığımız düşmanın kin ve nefretini ne kadar diri tuttuğunu göremeyenlerdir” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Uluslararası anlaşmaları, hukuku dahi yok sayarak tehditkar tutumlarını saklambaç oynar gibi sergileyenleri görmezden gelenlerdir. Bugün Yunanistan’ın tavrı budur. 9 Eylül’de bu fotoğrafı yok sayarak, sözde barış mesajları vermek gaflettir. Kadifekale şehitliğinde, Anadolu’nun dört yanında toprağın altında, başında bir taşı olmadan yatan şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Bunu yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurtuluşun ülküsü

MHP İzmir İl Başkanı Şahin ise, “Bugün 100’üncü yılını kutladığımız 9 Eylül tarihi Türk Milleti için birçok manayı içinde barındıran bir kutlu bir günü ifade etmektedir. Bu manalardan biri de hiç şüphesiz Türk Milleti’nin İzmir şehrine duyduğu derin sevgiden kaynaklanan ‘Bizim İzmir Güzel İzmir’ anlayışıdır. Evet, İzmir Büyük Türk Zaferi’nin öznesi, kurtuluşumuzun ülküsü ve Türklüğün İstiklal sembolü olan bir şehirdir. Kurtuluşumuz yüzüncü yılında da bininci yılında da her zaman coşkuyla, milli şuurla ve celadetle kutlanacak ve bu manayı anlamayanları da tarihin çöplüğüne atacaktır. Kurtuluşun kutlu olsun İzmir!” diye konuştu.