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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Halkların Demokratik Partisi(HDP) İzmir İl Binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırgan O.G'nin ilişkilerinin ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama
19 Haziran 2021 Cumartesi 18:57

HABEREKSPRES-İzmir'de bir kişinin yaşamını yitirdiği Halkların Demokratik Partisi(HDP) İzmir İl Binasına yapılan saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 

Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Erdoğan, "Saldırılarda en çok kayıp veren siyasi parti AK Parti'dir. Çeşitli örgütlerin saldırılarında güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar, yaralananlar da olmuştur. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan tek ses çıkmadı. Biz bunlar gibi değiliz. Olmadık, olmayacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin ilişkileri ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

Etiketler; #izmir
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