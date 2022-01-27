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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kılıçdaroğlu'na takdim etti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımının kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupasını takdim etti

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kılıçdaroğlu'na takdim etti
27 Ocak 2022 Perşembe 15:47

Başkan Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP Çiğli Kadın Kolları Başkanı Hatice Tanrıverdi, CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Tolga Sağlam, CHP İzmir İl Yöneticileri Cansu Malatyalı ve Hüseyin Kızılkaya ile birlikte gerçekleştirdiği Genel Merkez ziyaretinde Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken takımının 17 ülkeden 96 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışını kazanarak elde ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Gümrükçü, ziyaret sırasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sportif anlamda hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi.

Gümrükçü: “Kupa bizden, Cumhurbaşkanlığı Genel Başkanımızdan”

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Yelken takımımızın ciddi mücadeleler vererek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim ettik. Sürecin hikayesini kendisiyle paylaştık. Belediyemizin devam eden diğer hizmet ve projeleriyle ilgili bilgi verdik. Bu değerli kupanın yakın gelecekte ülkemiz açısından çok daha güzel gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Çiğlimizi, şehrimizi ve ülkemizi Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında çok daha yaşanabilir kılacağız. Bu vesileyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik misafirperverliği ve Çiğlimize olan ilgisinden ötürü şahsım ve Çiğlili hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Etiketler; #kupa #Utku Gümrükçü #çiğli
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