Cumhuriyet Bayramı Gaziemir'de iki gün kutlanacak

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı Gaziemir Belediyesi’nin düzenleyeceği ve 2 gün sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Belediyenin kutlama programı kapsamında Pınar Ayhan “Kemal” isimli müzikal belgeselini sahneleyecek, Senforock grubu Musa Göçmen yönetiminde konser verecek

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99. yılı Gaziemir’de belediyenin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim’de başlayacak kutlamalar 2 gün boyunca devam edecek.

Pınar Ayhan, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde 28 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Orada Duruverseydi Zaman “Kemal” isimli müzikal gösterisini sahneleyecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını; bilinen, bilinmeyen yönlerini sanatla sahneye taşıyan Pınar Ayhan, müzikal belgeselle, izleyenleri yaklaşık 100 yıllık bir tarihi yolculuğa çıkaracak.

29 Ekim’de Senforock sahne alacak

29 Ekim günü yapılacak kutlamalar ise saat 19.00’da Abdullah Arda Meydanı’ndan hareket edecek Cumhuriyet Korteji ile başlayacak. Korteje katılanlar Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhından Festival Alanı’na ulaşacak. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşınacağı, meşalelerin yakılacağı kortejde bando eşliğinde marşlar söylenecek. Kortej yürüyüşünün ardından bayram coşkusu Senforock grubunun konseriyle zirveye ulaşacak. Gaziemirli sanatçı Musa Göçmen yönetiminde sahne alacak Senforock, ezgilerini Cumhuriyet için seslendirecek.



Başkan Arda’dan davet

Tüm Gaziemirlilere Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılma çağrısı yapan Belediye Başkanı Halil Arda, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emaneti olan Cumhuriyet’in ilanının 99. yılını Gaziemir’de büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız. Pınar Ayhan’dan, Atamızın bilinmeyen yönlerini dinleyecek, Senforock’ın şarkı ve marşlarıyla bayram coşkusu yaşayacağız. Cumhuriyet’in yılmaz bekçilerini, yüreğini Cumhuriyet için çarpanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, en büyük bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayalım” dedi.