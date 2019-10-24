Cumhuriyet coşkusu erken başlıyor

Cumhuriyet'in 96'ncı yılı kapsamında Menderes Belediyesi tarafından iki farklı etkinlik düzenlenecek.

İlk etkinlik doğada kamp ve yürüyüş, ikinci etiklik de Cumhuriyet koşusu olacak. Menderes Belediyesi'nin Cumaovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve İzmir Kordelya Dağcılık Kulübü ile birlikte düzenleyeceği Doğada Kamp ve Yürüyüş Farkındalık Etkinliği yarın ve pazar günü gerçekleşecek. Yarın Balaban Göleti'ndeki kamp ile başlayacak etkinlik Pazar günü doğa yürüyüşü ile son bulacak. Cumhuriyet Koşusu'nun başlangıç ve bitiş noktası Menderes 19 Mayıs Stadı olacak. 4 kilometrelik parkurda, 15-25 yaş, 26-36 yaş, 36 yaş ve üzeri olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

Başkan'dan davet var

Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Cumhuriyet coşkusunu en güzel şekilde yaşayacaklarını belirterek, " Menderes Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 96. yılını farklı etkinliklerle kutlayacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemden yola çıkarak yürüyüş ve koşu etkinliği düzenleyeceğiz. 7'den 70'e tüm Menderesliler olarak 96 yıllık mutluluğumuzu, heyecanımızı, coşkumuzu ilk günkü gibi yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum" dedi.