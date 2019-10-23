Cumhuriyet Daima 4'üncü kez açıldı

Karabağlar Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Cumhuriyet Daima' başlıklı karma sergilerden 4.'sü, belediye hizmet binasındaki sergi salonunda açıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyetin değerini sözcüklere sığdırmanın zorluğuna dikkat çekerek, "Ümmetçi bir toplumdan ulus topluma geçişin ifadesidir Cumhuriyet! Hurafeyle, batılla mücadele etmek için kültür ve sanat ışığında çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla andı. Onların kuruluş yıllarındaki mücadele ve azimlerinin bugüne örnek oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü boşuna dile getirmediğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "İçinde bulunduğumuz bugünkü koşullarda, bu sözün önemini daha iyi anlıyoruz" dedi.

Bugünlere ışık tutuyor

Cumhuriyetin ümmetçi bir ulustan ulus topluma geçişin ifadesi olduğuna dikkat çeken Selvitopu, "Onun değerini sözcüklerle anlatmamız çok zor. Ülkemizde yeni gelişmeler oldukça hep geriye dönüp cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki değerlendirmelere bakmak zorunda kalıyoruz. Yani o günler bugünlere ışık tutmaya devam ediyor. O nedenledir ki Mustafa Kemal kültür ve sanata ayrı bir önem vermiştir. Hepimizin çok iyi bildiği gibi toplumsal gelişmişlik, kültür ve sanattaki gelişmişliğe bağlıdır" diye konuştu.

Sanattan uzak kalamayız

Selvitopu, yerel yönetim olarak bu bakış açısıyla kültür ve sanata ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Biliyoruz ki hurafeyle, batılla mücadelenin en iyi yolu kültür ve sanattır. Kültür ve sanat etkinliklerini Karabağlar'da her mahalleye yaymaya çalışıyoruz. Birileri insanlarımızı kültürden, sanattan uzak tutmak istiyor; onları farklı noktalara taşıma amacında. Bizim mücadelemiz ise onların aydınlık dünyayla buluşması. Tüm olanaklarımızı bunun için kullanıyoruz. Bundan sonraki çalışma dönemimizde de Karabağlar'daki tüm çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı, gençlerimizi kültür ve sanatla buluşturma gayretinde olacağız. Bu bize cumhuriyetin verdiği bir görev, bizim de ülkemize karşı borcumuzdur. Bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Siz sanatçılar da her yıl yapılan Cumhuriyet Daima sergisine katılarak bize güç veriyorsunuz. Cumhuriyetimizin önemini eserlerinizle hatırlatıyor, yaşatıyorsunuz. Emekleriniz, alınteriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

30 Aralık'a kadar açık

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu sergide eseri bulunan sanatçılara, katılım belgesi ve fidan sertifikası verdi. Daha sonra onlarla birlikte sergiyi gezdi, anı fotoğrafı çektirdi. Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda 30 Aralık'a kadar açık kalacak karma sergide, Alev Akın, Bedri Karayağmurlar, Cansu Çelebi Erol, Ejmel Yalçıntaş, Fahri Sever, Filiz Pelit, Hasan Rastgeldi, Hülya Yalçın, Cumhur Kayacan Uğurluel, Lale Temelkuran, Mehlika Korol, Mehmet Aslan, Merih Tekin Bender, Nevin Önen, Münir Yücel, Nilgün İleri Köseoğlu, Perihan Duran, Reyhan Abacıoğlu, Seba Uğurtan, Sema Barlas, Sezin Haşıcı, Şebnem Çamdalı, Tijen Hasçilingir, Turan Enginoğlu, Tülin Adanır, Yusuf Toprak ve Zeki Serbest'in eserleri bulunuyor.