Cumhuriyet'in 98. yılı Karşıyaka'da kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü, Karşıyaka'da büyük gurur ve heyecanla kutlandı. Kenti saran bayram coşkusu, Fener Alayı ve Cumhuriyet Konseri ile zirveye çıktı

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik programı; 28 Ekim'de Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Hemen ardından da "Dersimiz: Cumhuriyet" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Haluk Işık'ın yönettiği söyleşiye Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Prof. Dr. Ergün Aybars ve Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu konuşmacı olarak katıldı. Program, akşam saatlerinde düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Yüzlerce Cumhuriyet sevdalısı, ellerinde meşaleler ve bayraklarla Şehitler Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Günün son etkinliği olan "Cumhuriyet Bayramı KODA Özel Konseri" yine büyük coşkuya sahne oldu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde şarkılar ve marşlar hep bir ağızdan söylendi.

29 Ekim programı ise Karşıyaka Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Karşıyaka Belediye Bandosu'nun gün içinde üç ayrı noktada vereceği konserler ile devam edecek olan etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Bayramı Oryantiring Şampiyonası ve Flash Mob Gösterileri de yapılacak.

SONSUZ MİNNETLE...

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Cumhuriyet Bayramımızı bu yıl da her zamanki gibi coşkuyla, onurla ve asla sarsılmaz bağlılıkla kutluyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; bu güzel vatanı bize armağan eden tüm Cumhuriyet kahramanlarını sonsuz minnet, vefa, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bize bırakılan emaneti, Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere doğru taşımaya devam edeceğiz" dedi.