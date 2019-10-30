Cumhuriyet kutlamaları sırasında Başkan'a saldırı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şirince mahallesindeki etkinliğe katılan Efes Selçuk'un ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, eski Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve yakın çevresi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Yapılan saldırı sonrası, sosyal medyadan kınama mesajları yağdı.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Efes Selçuk halkıyla birlikte kent merkezinin yanı sıra Zafer ve 14 Mayıs mahallesini meşalelerle aydınlatarak muhteşem bir fener alayına damga vuran Efes Selçuk'un Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kent merkezinde süren programın ardından, beraberindeki CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, CHP'li bazı yöneticiler ve belediye çalışanlarıyla köylerde düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Köy halkı sahip çıktı

Şirince Köyü'nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Sengel'in yanı sıra bir kadın belediye çalışanı da fiziksel saldırıya uğradı. Şirince köy meydanında vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan Başkan Sengel, çalışma arkadaşları, partililer ve vatandaşlarla birlikte halay çekerken; eski belediye başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup tarafından sözlü ve fiziksel saldırıda bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayda Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup gözaltına alındı. Olaya sert tepki gösteren Şirince halkı, eski Başkan Ülgür ve beraberindekiler gözaltına alınmadan önce köyü terk etmesini istediler.

Tepki yağıyor

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yapılan saldırı sonrasında başta Cumhuriyet Halk Partisi Selçuk İlçe Örgütü olmak üzere, partililer ve vatandaşlar tarafından sosyal medyada kınama mesajları yağdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şirince köyünü ziyaret eden ve bu ziyarette eski Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve yakınları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e Belediye Personeli sahip çıktı. Belediye hizmet binası önünde yapılan basın açıklamasında tüm personel Başkan Sengel'e ve Meclis üyelerine yapılan saldırıyı kınadılar.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları Bilgi Keskin ve Şerafettin Budak, daire amirleri ile belediye hizmet binası içerisinde görev yapan personelin katıldığı basın açıklamasında "kadına kalkan eller kırılsın" sloganları atarak, alkışlarla tepkilerini dile getirdiler.

Basın açıklaması yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şirince'de gerçekleşen saldırıyla ilgili Belediye Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapıldı. Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve kurum çalışanları yapılan bu saldırıyı kınayarak; Belediye Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'e sahip çıktılar. 29 Ekim gecesi Şirince'de yaşanan olayı büyük bir üzüntüyle anlatan ve kurum çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin;"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şirince mahallesindeki etkinliğe katılan Efes Selçuk'un ilk kadın Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel, eski Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve yakın çevresi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Şirince Köyü'nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'in yanı sıra bir kadın belediye çalışanı da fiziksel saldırıya uğramıştır" dedi. Şirince köy meydanında vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan Başkan Sengel, çalışma arkadaşları, meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte halay çekerken; eski belediye başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayda Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup gözaltına alınırken, olaya sert tepki gösteren Şirince halkı, eski Başkan Ülgür ve yakınlarını gözaltına alınmadan önce köyü terk etmesini istediler.

Şiddetle kınıyoruz

Binlerce yıldır kadının önemli olduğu Efes Selçuk'ta, her şeyden önce bir kadına, bir anneye yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin; "Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu büyük günde, bir kadına, üstelik halkımızın büyük desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanına ve kadın çalışanlarına yönelik gerçekleşen bu saldırının, temel değerlerinden biri kadına saygı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide bir cumhuriyet kenti olan İzmir'de yaşanması hepimiz için ayrıca üzücüdür" dedi. Bu çirkin saldırının aynı zamanda kadına yönelik şiddetin ne kadar vahim boyutlara geldiği açısından da önemli bir uyarı olduğuna dikkat çeken Keskin; "Bundan sonraki süreçte de hangi meslek grubundan, hangi sosyal statüden olursa olsun kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ben bir kadın belediye başkan yardımcısı olarak; Efes Selçuk'un ilk kadın belediye başkanına yapılan çirkin saldırıyı tüm Belediyesi personeli olarak şiddetle kınıyorum. Tüm belediye çalışanlarımız adına böylesine çirkin bir olayın tekrarlanmamasını diliyoruz" diyerek, tepkilerini dile getirdi.

Bu şiddet kabul edilemez

İzmir Milletvekili Murat Bakan da saldırıyı kınadı. Bakan, 'Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve halkın egemenliğini kutladığımız, bir kadın devrimi olan Cumhuriyet Bayramımızda yapılan bu sözlü ve fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyor, Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı olarak büyük bir destekle seçilen Filiz Başkan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Filiz Başkan, tüm Selçukluların çok sevdiği, her zaman halkın yanında ve içinde olan, aydın, demokrat ve sevgi dolu bir belediye başkanıdır. Görüntülerde de gördüğümüz gibi; Filiz Başkan'ın en ufak bir tatsızlığa mahal vermemek için gösterdiği çaba da karşı tarafın fiziksel saldırıya dönüşen ısrarlı tavır ve hamleleri de ortada. Filiz Başkan uzaklaştıkça, korumalarını geri çektikçe ısrarlı tavır devam ediyor. Öyle ki Selçuklu kadınlar dahi araya giriyor. Bir kadına, bir anneye, bir avukata, bir İzmirliye ve seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu şiddet kabul edilemez. Bu saldırı, Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel nezdinde hepimize yapılmıştır. Adli sürecin ve parti içindeki disiplin sürecinin takipçisi olacağız.