Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarını yaşıyoruz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun toplantısına İzmirli kadın milletvekilleri arasında ilk olarak katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, siyaset üstü yaklaşımla hareket eden komisyonun çalışmalarına destek olacağını belirterek, komisyon üyelerini TBMM’ye davet etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ndan gelen daveti geri çevirmedi. TBMM’nin tatile girmesinin ardından İzmir’de yoğun geçen halk günü programlarının arasında komisyon toplantısına katılan Bölünmez Çankırı, İzmirli kadın milletvekilleri arasında toplantıya katılan ilk kadın milletvekili olarak komisyon üyesi kadınlarla buluştu.

İlk kadın

Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ndan gelen teklifi bir kadın milletvekili vekili olarak geri çeviremeyeceğini ifade ederek, “Öncelikle sizinle tanışmaktan ve çalışmalarınız hakkında bilgi almaktan dolayı memnun oldum. Bu komisyonda çalışan kadınlarımızın parti ayrımı gözetmeksizin kadınların sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yaptığının bilgisini AK Partili kadın meclis üyesi arkadaşlarımdan aldım. Sizleri daha yakından tanımak, çalışmalarınıza bir nebze de olsa ivme kazandırmak adına davetinizi geri çevirmedim. Sonuçta bende bir kadınım ve TBMM’de İzmirli kadınları temsil ediyorum. Yerel yönetimlerde kadınlarımızın başarısı için çalışan kadınlarımızı görmezden gelemezdim. Bir önceki dönem Mardin milletvekilliği dönemimde Cumhurbaşkanımız ve partimizin tensipleriyle Cumhuriyet tarihinin ilk kadın TBMM İdare Amiri olmuştum. Bu gurur ve misyon da bana kadınlarımız adına daha çok görev ve sorumluluk yükledi. Umarım İzmir’de de Büyükşehir bünyesinde oluşturulan bu komisyondan kadınlarımız ve toplumumuz adına güzel sonuçlar çıkacaktır” diye konuştu.

En yüksek rakamlar

Bölünmez Çankırı, AK Parti hükümetleri döneminde kadın politikalarındaki düzenlemeler ile yetki ve karar alma mekanizmalarındaki kadınların katılım ve temsil oranlarını artırdıklarını ifade ederek, “Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verilmesine rağmen ülkemizde 2000’li yılları öncesinde ortalama yüzde 2’nin altında olan siyasette kadın temsil oranı 2002 seçimlerinden sonraki 17 yıl içinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştır. 2009 yılında yüzde 0.9 olan kadın belediye başkanı oranı yüzde 300 artarak, 2014 yılında yüzde 2.7 ’ye ulaştı. Yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyesi oranı 2009’ da yüzde 4,5 iken 2014’de yüzde 10,7 ’ye yükseldi” şeklinde konuştu.

2013'te ilk kez

Kadınların senelerce maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırdıklarını da sözlerine ekleyen Bölünmez Çankırı, “Devrim niteliğindeki köklü değişikliklerle kadınlarımız ilk kez kılık kıyafetinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bakan, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi olma hakkına kavuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında da tüm karar alma mekanizmalarında da kadınlarımıza başörtüleri ile çalışma özgürlüğünü kazandırdık. Bu sayede yıllarca ayrımcılığa neden olan temel bir insan hakkı ihlaline son vermiş olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşen reform ve değişimlerin sonucunda, 2013’te TBMM genel kurulunda ilk kez başörtülü milletvekillerimiz görev yapmaya başladı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra başörtülü milletvekillerimizin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yemin etmesi ve parlamentodaki görevlerine başlamasıyla da bu durum iyice perçinlenmiş oldu” dedi.

Toplantının devamında komisyon üyelerine önceki dönemde Mardin milletvekilliğinde kadınlar ile ilgili yaptığı projelerin sunumunu gerçekleştiren Bölünmez Çankırı, İzmir’de de kadınlara yönelik projeleri en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirtti. Komisyon üyelerini TBMM’ye davet eden Bölünmez Çankırı, İzmirli kadın bir milletvekili olarak Ankara’da TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile kurulacak olan bağlantılarda köprü görevi üstlenebileceğini de sözlerine ekledi.

Mesaj verebiliriz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Av. Nilay Kökkılınç ise siyaset üstü bir yaklaşımla tüm İzmirli kadın milletvekillerinden destek talep ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Komisyon olarak parti ayrımı gözetmeksizin seçimlerde fermuar sisteminin getirilmesi yönünde çalışmalarda bulunacağız. Avrupa, ABD ve Kanada’daki örnekleri inceleyeceğiz. Biz bütün kadın vekillerimizin bir araya gelmesini istiyoruz. Buna da öncelikle İzmir’den başlamak istiyoruz. İzmir her zaman Türkiye’ye öncü olmuş bir şehirdir. İzmir’den vereceğimiz mesaj ile Türkiye’de güzel çağrışımlar oluşturabiliriz. Yerelde yapacağımız çalışmalarda, genel siyasetin aktörleri olan kadın vekillerimizden bizlere destek olmalarını bekliyoruz. İzmir’de yakalayacağımız birlik ve beraberlik ile Türkiye’ye güzel bir mesaj vereceğimize inanıyorum.”

Mecburuz

Komisyon toplantısının ardından programda olmamasına rağmen komisyon üyesi kadınlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etmek isteyen Bölünmez Çankırı ve komisyon üyelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer makamında ağırladı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun çalışmalarını önemsediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Kadınlarımıza hayatın her alanında destek olmalıyız. Kadınlarımızın, sosyal hayata ve iş hayatına adapte olabilmesi için daha fazlasını yapmalıyız. Kadınlarımız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Gerekeni yapmaya mecburuz” ifadelerini kullandı.



Fermuar Sistemi

Dünyada bazı ülkelerde de uygulanan ve 'fermuar sistemi' diye bilinen yerleştirme yöntemi esas alınarak yapılan sıralamada; liste başındaki iki adaydan birisinin kadın olması ve aynı cinsiyetten iki adaydan fazlasının peş peşe yerleştirilemeyeceği ilkesi esas alınıyor.