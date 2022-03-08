Cv Bank 391 kadını iş sahibi yaptı

CV Bank biriminde verdiği hizmetle iş arayan vatandaşlar ile personel arayan firmalar arasında köprü görevi gören Gaziemir Belediyesi, Ocak 2021’den Mart 2022’ye kadar 391 kadın, 431 erkek ve 85 engelli olmak üzere 907 kişinin iş sahibi olmasını sağladı

Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını ve ekonomik kriz nedeniyle giderek artan işsizliğe karşı CV Bank hizmeti ile çözüm üretiyor. CV Bank birimi, verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı oluyor. Vatandaşlardan gelen iş taleplerini değerlendiren belediye, iş arayanların özgeçmişlerini CV Bank sisteminde topluyor. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan bu öz geçmişler, Gaziemir başta olmak üzere İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor, vatandaşların iş arayışına destek sağlanıyor. Toplu iş görüşmeleri de düzenleyen CV Bank birimi, bu görüşmelerde firmaların insan kaynakları uzmanları ile öz geçmişleri, işletmelerin koşullarına uygun olan bireyleri bir araya getiriyor. Yapılan mülakatlar sonucunda istenilen özellikleri taşıyanlar işe alınıyor. Cv Bank, Ocak 2021’den Mart 2022’ye kadar 391 kadın, 431 erkek ve 85 engelli olmak üzere 907 kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Sadece 2022 Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı ise 105 olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji destekli hizmet

CV Bank’ta öz geçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, birimi ziyaret ederek ya da çevrim içi kayıt oluşturabiliyor. Teknoloji çağının avantajları kullanan birim, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden hizmet veriyor. İş arayan vatandaşlar CV Bank’a Ios ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni özgeçmiş kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturmayı sağlayan sistem, personel arayan firmaların da öz geçmiş sorgulamasına imkân tanıyor.

“Kadınlara özel hizmet veriyoruz”



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ülkede önemli oranda işsizlik sorunu yaşandığını bunun için iyi bir organizasyonla personel arayan şirketlerle iş arayanları bir araya getirmenin çok değerli olduğunu söyledi.

CV Bank Biriminin işsizliğin arttığı bu günlerde önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Arda, şunları söyledi:

“Sarnıç, Ege Serbest Bölgesi’nde ve diğer ilçelerdeki işletmelerle kurduğumuz yakın ilişkiler sayesinde, birçok vatandaşımıza yeni iş kapısı açılmasına vesile oluyoruz. Bu firmalarımız, personel arayışlarında belediyemizin CV Bank Birimi ile iletişime geçerek en hızlı şekilde aradıkları pozisyona en uygun kişiyle görüşme fırsatı yakalıyorlar. Cv Bank’ta verdiğimiz hizmetle, özellikle kadınların iş hayatında daha çok yer almalarına katkı koyuyoruz. Kadınlar için özel iş görüşmeleri düzenleyen birimimiz 391 kadını iş sahibi yaptı. Ülkemizin en önde gelen sorunu olan işsizliğe, Cv Bank hizmetimizle çözüm üretmekten mutluluk duyuyorum.”