ÇYDD ile eğitici öğretici yaz

Çağdaş Yaşamı Destekleme İzmir Şubesi eğitimevlerinde bu yıl da yaz etkinlikleri eğlenceli ve eğitici geçti. Çocuklar kitaplarını edindikleri yazar Feray Ünal ve Can Özoğuz ile bir araya geldi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi bu yıl 'Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri'ni 24 Haziran - 2 Ağustos tarihleri arasında yerel belediyeler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile gerçekleştirdi. ÇYDD İzmir Şubesi 'Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri', üç eğitimevinde ve iki İBB Gençlik Merkezi'nde olmak üzere beş bölgede yapıldı. Sınıflarına göre çocuklar, jimnastik, judo, okçuluk, yüzme, futbol, voleybol, masa tenisi gibi spor dallarının yanı sıra satranç, el becerisi, yaratıcı okuma, işaret dili, eğlenceli İngilizce, eğlenceli deney, duvar boyama, resim, müzik, dans, fotoğrafçılık, satranç, dans, drama, Atatürk'ü anlamak, hayvanları korumak, annelerle çocuk ihmal ve istismarı, halk oyunları, atık değerlendirme etkinliklerinde yer aldı. Çevreye yapılan gezilerle hem eğlenildi hem öğrenildi. HAYTAP gönüllülerinden alınan eğitim sonunda da can dostlarımızı incitmemeye söz verildi. Çocuklar, Atatürk İl Halk Kütüphanesi'ne giderek hem kütüphaneyi gezme hem de yazar Feray Ünal ile tanışıp isimlerine imzalı o güzel kitaba sahip olma şansını yakaladı. Fotoğrafçılık Atölyesi sonunda Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda fotoğraflar çekildi. Seramik, eğlenceli İngilizce ve tiyatro çalışmalarına devam edildi. Etkinlikler judo, Türk Hava Kurumu gönüllüleri ile maket yapımı ve Çağdaş Drama Derneği gönüllüleri ile yapılan kişisel gelişime destek programındaki 'akran çatışması' ile sona erdi.

Özoğuz ile bir aradalar

Bilgi Yayınevi Çocuk Kitaplığı tarafından yayınlanan 'Kuvayı Milliye Öyküleri'nin yazarı Can Özoğuz ile bir araya gelen çocuklar, öncesinde okudukları bu kitaptan yola çıkarak resimler yaptı. Resimlerinin yurt dışında sergileneceğini öğrendiklerinde mutlu oldular. Çocukların Can Özoğuz'a en büyük sürprizleriyse, kitabından seçtikleri bölümü canlandırmaları oldu. 'Erzurumlu Kara Fatma Destanı'nı seyrederken duygulanan Can Özoğuz, çocuklarla sohbet etti, sorularını cevaplandırdı. Kuvayı Milliye Öyküleri, 'O Güneş Hiç Sönmeyecek' gibi şiirlerden, 'Erzurumlu Kara Fatma Destanı', 'Vasiyet', 'Arhavili Ali Çavuş', 'Adana'nın Kurtuluşu ve Esat Bey', Nafi Atuf Bey'in anlatıldığı 'Meşalenin Sol Yanında Tek Başına Parıldayan Yıldız' adlı öykülerden oluşuyor. 'Vasiyet' adlı öyküdeki Yargıtay I. Başkan Vekilliğinden emekli, ismi Türk Eğitim Derneği (TED) İstanbul Koleji Kütüphanesi'nde yaşatılan Hakim Mehmet Abdülkadir Özoğuz, Can Özoğuz'un babası, 'Adana'nın Kurtuluş Destanı ve Esat Bey' adlı öyküde anlatılan İstiklal Madalyalı, yedi dönem milletvekilliği yapan, TED kurucularından, Ankara Çankaya Mahallesi'nde bir sokağa adı verilen Esat Özoğuz ise yazarın dedesidir.