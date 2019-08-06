ÇYDD'nin programını tamamladılar

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Cumhuriyet Eğitimevi, sosyo-ekonomik imkanları kısıtlı çocukları yaz tatilinde sanat, spor ve bilimle buluşturdu. 6 haftalık etkinlik programını tamamlayan 80 çocuk, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı törenle katılım belgelerini aldı.

Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla, ilçenin dezavantajlı bölgelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çocuklara hem nitelikli hem de keyifli bir yaz tatili yaşatmak amacıyla düzenlenen program, yaklaşık 6 hafta sürdü. Etkinlikler kapsamında; 7-14 yaş aralığındaki çocuklara tamamen ücretsiz olarak yüzme, jimnastik, judo, okçuluk, müzik, resim, satranç, dans, gitar, drama, el becerisi, güzel Türkçemiz, eğlenceli İngilizce, matematik ve bilim dersleri verildi. Kitaba yolculuk adı altında yazar buluşmaları organize edildi. Sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.

Her şey çocuklar için

Yaz programının kapanış töreninde çocuklara katılım belgelerini takdim eden Başkan Tugay "Çocuk ve gençlerimiz bizim en değerli varlıklarımız. Güzel bir gelecek yaşayabilmeleri için üzerimize düşen; medeni, refah içerisinde, hak ettikleri değeri görecekleri bir ülkenin vatandaşı olarak yaşamalarını sağlamak, ihtiyaç duydukları altyapıyı hazırlamak, onları eğitmek ve ümit vermektir. Bu yolda önemli çalışmalar yapan ÇYDD'ye ve hizmetlerine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim kahramanlarından biri olan, bu derneğin kurucusu çok değerli Türkan Saylan'ı da saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Fırsat eşitliği

ÇYDD Cumhuriyet Eğitimevi Sorumlusu Benay Çeçen de "Eğitimevlerimizin amacı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan, şehrin kültürel ve sanat olanaklarından yeterince yararlanamayan kesime ulaşmak, aynı zamanda bölge çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmektir. Cumhuriyet Eğitimevi olarak da 5 yıldır bu amaçlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yaz programımızı daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşarken, yanımızda olan Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve tüm destekçilerimize, hem çocuklar ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.