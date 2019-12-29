Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de geçen hafta 40 saat süren su kesintisine ilişkin, Büyükşehir Belediyesinin gerekli yatırımları yaparak isale hattının alternatifini oluşturması gerektiğini söyledi.

Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı
29 Aralık 2019 Pazar 14:06

Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yağmurun yağdığı gün İzmir'in 3 büyük ilçesinin susuz kalma durumunun, dünyanın neresinde olursa olsun bir eleştiri sebebi olduğunu söyledi. Dağ, İzmir'de geçen sene ocakta da su kesintisi yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Çağrımızı o zaman da yapmıştık, şimdi de yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk ve yetki tamamen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aittir. Bir an önce gerekli yatırımları yapmak suretiyle bu isale hattının alternatifini mutlaka oluşturmak zorundadır. Yoksa her sene yaşanabilecek bir hadisede vatandaşlarımızın hoş olmayan bir durum ve görüntülerle karşı karşıya kalmasına, kenttin Türkiye ve dünyaya böyle bir görüntü verilmesi bir İzmirli olarak bizi de rahatsız ediyor." Ödemiş'e çok önemli yatırımların yapıldığını belirten Dağ, devlet hastanesinin  vatandaşlara hizmet vermeye başladığını, yem fabrikası inşaatının da hızla yükselmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. 


Kaynak: AA
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