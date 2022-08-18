Daha temiz bir İzmir için 30 ilçede eşzamanlı temizlik!

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık projelerini sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer, bu kez “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” diyerek İzmirlileri 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09.30'da 30 ilçede eşzamanlı temizlik hareketine çağırıyor.

Yetki ve sorumluluğu altındaki ana arter ve bulvarlarda temizlik hizmeti sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte kirliliği önlemenin en kalıcı yönteminin kirletmemek olduğunu ve kamusal alanların temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla toplu temizlik hareketi başlatıyor. Büyükşehir Belediyesi “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” diyerek 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09.30'da 30 ilçede sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve kamu kurumlarındaki çalışanlar da dahil olmak üzere İzmirlileri eşzamanlı temizlik hareketine çağırıyor.

Etkinlik için merkeze uzak ilçelerde yerel hizmet binalarının önünde toplanılacak. Merkez ilçelerde ise çalışmanın başlangıç ve bitiş noktaları şu şekilde belirlendi:

Balçova: Teleferik - Belediye

Bayraklı: Folkart Towers- Değirmen Kafe

Bornova: Cumhuriyet Meydanı - Küçükpark Meydan

Buca: Demokrasi Meydanı - Şirinyer Migros

Çiğli: Kasaplar Meydanı - Ekol Hastanesi

Gaziemir: Gaziemir Meydan - Optimum Alışveriş Merkezi

Güzelbahçe: Güzelbahçe Köyü Meydanı - Avni Akyol Koleji

Karabağlar: Selvili Otoparkı - Peker Mahalle Muhtarlığı

Karşıyaka: Vatan Bilgisayar Önü - Yunuslar

Konak: Basmane Gar Meydanı - Basmane Gar Meydanı

Narlıdere: Demokrasi Meydanı - Şehitlik

Temizlik için her yıl 100 milyon TL’lik kaynak ayrılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Temiz İzmir” hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede 785 personel ve 150 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler sokaklardan günde yaklaşık 60 ton atık topluyor. Sadece bu faaliyet için yıllık yaklaşık 100 milyon TL’lik kaynak ayrılıyor.