Daha yeşil bir Bornova için

Bornova Belediyesi daha yeşil kent yaratma hedefiyle ilçenin dört bir yanında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, göreve geldikleri günden beri yediden yetmişe tüm vatandaşların huzurla ve güvenle zaman geçirebileceği alanlar yarattıklarını söyledi.

Daha yeşil bir Bornova için
22 Ocak 2020 Çarşamba 13:18

Yeşil alanlarının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre konusunda çok duyarlı olmamız gerekiyor. Biz bu konuda bir ilçe belediyesi olarak üzerime düşeni yapıyor, yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mevcut parklarımızı da yenileyerek vatandaşlarımızın kullanıma daha uygun hale getiyoruz" dedi. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana 12 parkta yenileme çalışması yaptı. 8 parkın kauçuk zemini yeniledi, 80 parka spor aletleri ekledi, 329 oturma grubu montajı gerçekleştirdi. İlçenin sembol alanlarından olan Büyük Park, Küçük Park ve Sanat Sokağı'nda da peyzaj çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde 2 bin ağaç fidanı diken Bornova Belediyesi, eski köy yerleşimi olan Gökdere'de 5 dekarlık alanda zeytinlik oluşturuldu. 400 metrekarelik alana Evcil Hayvan Parkuru yapıldı. Toplam 1 milyon 892 bin 715 metrekare yeşil alana sahip Bornova'da 544 park, rekreasyon alanı ve ağaçlandırma sahası bulunuyor.

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