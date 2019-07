Dans yolcuları Almanya'ya

On Dans Stüdyo'sunda bir araya gelen gençler, ON X ve ON Team gruplarıyla elde ettikleri derecelerle Almanya'da Uluslararası Dans Örgütü'nün düzenlediği yarışmada Türkiye'yi Milli Takım düzeyinde temsil etme hakkı elde etti

Doğancan Bingöl - Karşıyaka'da On Dans Stüdyo'su çatısı altında bir araya gelen ilkokul ve lise çağlarındaki öğrenciler 'HipHop' dans türünde oluşturdukları ON X ve On Team isimli iki grupla Türkiye Dans Federasyonu'nun (TDSF) düzenlediği yarışmada ON X grubu Yıldızlar Büyük Takım kategorisinde 2'ncilik, ON Team grubu ise Gençler Büyük Kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu. Bu sonucun ardından Almanya'da Uluslararası Dans Örgütü'nün (IDO) düzenlediği ve Dünya'nın bir çok yerinden 3 bin sporcunun katılacağı yarışmada Türkiye'yi Milli Takım olarak temsil etme hakkını kazanan ekip Türk bayrağını Almanya'da dalgalandırmak istiyor.

Günde 5 saat antrenman

On Dans Stüdyo'sunda bir araya gelen yaklaşık 23 dansçı 'HipHop' kategorisinde günde yaklaşık 5 saat süren antremanların ardından Türkiye Dans Federasyonu'nun her yıl düzenlediği yarışmada 10-13 yaş grubunun oluşturuduğu ON X takımıyla Türkiye 2'nciliği, 14-18 yaş kategorisini oluşturan ON Team takımı ise Türkiye 1'inciliği elde ederek bu yıl 15-18 Ekim tarihinde Almanya'nın Bremerhaven kentinde yaklaşık 3 bin kişinin katılması beklenen Uluslararası Dans Örgütü tarafından düzenlenecek olan yarışmaya Milli Takım olarak katılma hakkı elde etti.

Dans Atölyesi'nin sahibi ve ekiplerin önderliğini üstlenen Onur Kaya ile birlikte düzenlenecek yarışma için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan gençler günlerini okulda gördükleri eğitimlerini ihmal etmeden, dans ederek katılacakları yarışmada Türkiye'yi temsil etmenin bilinciyle yoğun bir tempoda çalışıyorlar.

Takımların lideri olan Onur Kaya, sürdürdükleri çalışmaların karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ekipçe dansı seviyorlar

Ekipleri Stüdyo'ya dans etmek için gelen öğrencilerden oluşturduğunu aktaran Kaya, "Burası İzmir'in tek 'HipHop' dans okulu bunun dışında bu alanda açılmış ve profesyonel olarak İzmir'de eğitimini veren kimse yok. Henüz 2 yılımızı yeni tamamladık. Dans ekiplerimizde buraya gelen öğrencilerimizden oluşuyor aslında hem de buradan önceki kurumlarda da bizimle beraber dans edip bu işi seven arkadaşlarımızda var. Yaklaşık 200 kişiyiz okulda fakat yarışmalara katıldığımız 2 dans takımımız var" diye konuştu.

Milli olmak hırslandırıyor

On Team ve On X adı altında çocuklar ve gençlerden oluşan 2 takımının olduğunu söyleyen Kaya, şöyle konuştu: "Bu yıl Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun serbest stil Türkiye şampiyonasına katıldık. On X dediğim küçük yaş grubumuz 10 kişiden oluşuyor. Bu ekip Yıldızlar Büyük Takım kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. Büyük Takımımız On Team ise gençler büyük takım kategorisinde Türkiye 1'incisi oldular. Bu sonuçlar doğrultusunda Uluslararası Dans Örgütü'nün yurtdışındaki yarışmalarına milli sporcu olarak katılıp temsil etme hakkı kazandık. Bu yarışmada Milli Takım olarak ülkemizi temsil etme hakkını elde eden ilk ekip biziz. Tamamen Milli Takım olarak gitmenin yanında somut olarak sporculara bir şeyler sunmak için uğraşıyoruz. Milli Takım olmak bu sporcularımıza başka değerler katıyor. Hırslandırıyor. Bizim yine en büyük amacımız Almanya'ya giderek gücümüzü göstermek ve Türk Bayrağını orada dalgalandırmak."

Dans için dans ediyoruz

Türkiye'yi temsil etmenin bilinciyle saatlerce antreman yaptıklarını belirten Kaya, "Eğitimine önem veren ve yarışma psikolojisini kaldırma gücü olan çocuklarla yarışmaya giriyoruz. Amacımız yarışma hırsıyla kendimize zarar vermek değil. Aldığımız sonuç bizi mutlu ediyor, fakat biz zaten dans ediyoruz ve bir ödül için dans etmiyoruz. Biz dans için dans ediyoruz. Bu doğrultuda başarı kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya heyecanı

ON X ekibi adına konuşan Erel Yağmur Baltacı, madalya için dans etmediklerini bu sayede başarılar elde ettiklerini söyleyerek, "Ekipçe güzel bir uyum yakaladık. En başından beri 1'inci olmak için dans etmiyoruz. Biz sadece dans etmeyi seviyoruz ve karşılığı bu şekilde oluyor. Ayrıca Almanya'da yarışmak heyecan verici. Bir de Milli Takım olarak gitmek daha farklı bir his yaratıyor" dedi.

Yarınmış gibi hazırlanıyoruz

On Team ekibi adına konuşan Umay Değer ise, bir şeyler için emek verildiği zaman karşılığının alındığını düşündüklerini Türkiye'deki yarışmada 1'inci olduktan sonra bile heyecanın bitmediğini şu anda Almanya'daki yarışmaya yaklaşık 3 ay olduğunu ama sanki yarın olacakmış gibi heyecanlı olduklarını kaydetti.