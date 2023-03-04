Darbe girişiminde 8 kişinin şehit edildiği olaya karışan firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Menderes ve Bayraklı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, polislikten ihraç edilen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. ile terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. yakalandı. İ.Ö.'nün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Beykoz ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi girişiminde 8 kişinin şehit edildiği olaylara karıştığı öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeliği nedeniyle yargılanıp ceza alan firari hükümlülere yönelik operasyonlar düzenlendi. Ekipler, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'askeri ceza kanununa muhalefet' suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislikten ihraç edilen İ.Ö.'nün Menderes'e bağlı Özdere'de bir evde saklandığını, DHKP-C'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M.'nin ise Bayraklı'da bir evde olduğunu belirledi. Firari hükümlüler, 1 ve 2 Mart'ta adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. İ.Ö.'nün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Beykoz ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi girişiminde 8 kişinin şehit edildiği olaylara karıştığı öğrenildi.