Darbe heveslileri hesap vermeli

Bazı emekli amirallerin askeri muhtıraları akıllara getiren açıklamasına tepki gösteren İSTOK üyeleri, söz konusu açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Konak Meydanı'nda basın açıklaması yapan platform üyeleri, darbe heveslilerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) çatısı altındaki 74 dernek ve vakıf Konak Meydanı'nda bir araya gelerek Cumartesi gecesi bazı emekli amirallerin askeri muhtıraları akıllara getiren açıklamasına tepki göstererek basın açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Cüneyd Dayhan, İlk Deniz Amirali Çakabey'in fethettiği İzmir'den seslendiklerini belirterek "Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan İzmir'den Konak Meydanından haykırarak ilan ediyoruz: Hodri Meydan" dedi.

"Hukuki sürece inanıyoruz"

Darbelerle milletin kaynaklarının sömürüldüğünü ve ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiğini dile getiren Dayhan, "Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Yine Konak Meydanından İzmir Sivil Toplum Kuruluşları olarak haykırıyoruz. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Bin gider, bir döneriz"

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak görülen meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Dayhan, "Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dâhili ve haricî bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz" şeklinde konuştu.