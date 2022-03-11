Davutoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret: O masa psikolojik devrim yarattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, 6 siyasi parti liderinin bir araya gelmesinin umudu büyüttüğünü ifade etti. Davutoğlu ise “İzmir yine siyasetimizin yönlendirici ufuk şehri olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente bir dizi etkinlik için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ıncı Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu makamında ağırladı. Ziyarete Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, Başkan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selim Temurci, Selçuk Özdağ ve Kerim Rota, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı H. Suzan Milli, Gelecek Partisi Manisa İl Başkanı Nurten Onultmak, Gelecek Partisi Denizli İl Başkanı Aykut Yıldırım ve Gelecek Partisi il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.

Görüşmede İzmir’e ve ülke gündemine dair konular konuşuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 siyasi parti liderinin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepimize umut oldunuz. Herkesin fedakarlığıyla, herkesin çabasıyla gelinen bir nokta. Bu çok kıymetli. Geleceğimize ışık tutan, bizleri umutlandıran bir an oldu. Siyasi farklılıklarımız dışında çok fazla ortak noktamız var. Umudumuz çok büyük. Çünkü biz bu yönetimi hak etmiyoruz” diye konuştu.

“O masa psikolojik devrim yarattı”

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ise “Türk siyasetinin yeni bir nefese ihtiyacı var. Nefes almakta zorlanıyoruz. Bu masa Türk siyasetinin ana damarlarını temsil eden bir masa. İnşallah daha iyi aşamalardan geçeceğiz. O masa bu ülkede psikolojik bir devrim yarattı. Bir araya gelinemez denilen partiler bir araya geldi. Genel başkanlar arasında da çok büyük bir nezaket var. Bütün zorlukları hep beraber aşacağız. Toplum artık o masanın dağılmasına izin vermez. Buna inanacak da İzmir’dir” ifadelerini kullandı.

Zeytin fidanı hediye edildi



Toplantının ardından Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu’na zeytin fidanı ve topraktan yapılmış bir gramofon hediye etti. Davutoğlu ise Neptün Soyer’e İzmir ziyareti anısına “Medeniyetler ve Şehirler” adlı kitabını hediye etti. Neptün Soyer ve Sare Davutoğlu, Çetin Emeç Sanat Galerisi’ndeki Nezahat Sevim’in Mavi Düşler Geçmişten Geleceğe Nakış Sergisi’ni gezdi.



“İzmir yine siyasetimizin yönlendirici ufuk şehri olacak”



Hatıra fotoğrafının ardından Soyer ve Davutoğlu, basın mensuplarının karşısına geçti. İzmir’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Soyer, “Bize vakit ayırdıkları için minnettarım. Çok mutluyuz” dedi.

Davutoğlu ise sözlerine Başkan Soyer’i başkanlık binası olarak kullanılan tarihi Egemenlik Evi’nin yaşatılmasından dolayı tebrik ederek başladı. Davutoğlu, “Şehirlerin kültürlerini yansıtan en önemli mekânlardan birisi o şehrin belediye binalarıdır. Bütün dünyada böyledir. Maalesef bizde büyük bina merakı var. Son yıllarda tarihi binalarda hizmet vermek ihmal edilir oldu. Başkanın 150 yıllık bir binada bizleri ağırlaması her türlü takdiri hak ediyor” dedi.

İzmir’i ufuk şehri olarak niteleyen Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti: “İzmir, modernleşmemizin eksen şehridir. Kurtuluş ve kuruluşun şehridir. Demokrasinin doğduğu şehirdir. Önümüzdeki dönemde İzmir’in hak ettiği yeri alacağına inanıyorum. Başbakanlık Ofisi’ni geçmiş dönemde burada açarken de İzmir’i siyasetin merkezi haline getirme düşüncesiyle yapmıştık. İzmir yine siyasetimizin yönlendirici ufuk şehri olacak” şeklinde konuştu.

“Soyer’in İzmir’in hinterlandını güçlendirmesi çok önemli”



Davutoğlu, Soyer’in tarım ve turizm başta olmak üzere İzmir’de yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, “Biraz önce sayın başkanımızla tarihi mekanları tek tek konuştuk. O mekanlarda yaptıkları düzenlemeler, koruma faaliyetleri her türlü takdirin üstünde. Ayrıca kırsal kesimde uyguladıkları projelerden bahsettiler. Küçükbaş hayvancılığı teşvik için süt fiyatlarında yaptıkları düzenleme başta olmak üzere kırsal kesimi kalkındırarak İzmir’in hinterlandını, arka bahçesini güçlendirmesi gerçekten çok önemli. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

“Daha fazla zeytin kaybetmeye bu milletin tahammülü yok”



Son olarak Soyer’in zeytin hediyesi üzerine zeytin yönetmeliğindeki değişiklik hakkında konuşan Davutoğlu, “Türkiye’nin ekolojik zenginliklerinin korunmasını ele aldık. Zeytinlikler bir rant alanı olarak görülmemeli. Aksine asırlarca yaşayan zeytin ağaçlarımız var. Bütün bunların korunması gerekir. Son dönemde yangınlar nedeniyle çok fazla zeytinlik kaybettik. Artık daha fazla zeytin kaybetmeye bu milletin tahammülü yok. Umarım bu yanlıştan dönülür ve yasada değişiklik yapılır. Zeytinlikler bir ekolojik zenginliktir ve korunması esastır” dedi.