Dayanışma çağrısı yaptı

İzmir’i sarsan depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’dan tüm Türkiye’ye dayanışma ve dirençli şehirler inşa etmek için tüm yaşam alanlarını birlikte tasarlama çağrısı yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İstanbul’da düzenlediği ortak akıl toplantısında Türkiye’deki girişimcileri İzmir’in gelişimine destek vermeye çağırdı. Aynı zamanda İzmir’in yönetiminde söz sahibi 69 kamu ve özel sektör kuruluşunun oluşturduğu İzmir Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Tunç Soyer, “Yalnızca binalarımızı, park ve caddelerimizi değil; gelin ticareti, tarımı, turizmi, kültür ve sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım” dedi. Toplantı pandemi önlemleri nedeniyle Beşiktaş Yıldız Parkı’nda açık alanda yapıldı. Fiziksel mesafe kurallarının gözetildiği toplantıya başkonsoloslar, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, girişimciler ve gazeteciler katıldı.

Tecrübelerimizi paylaşmak istedik

Konuşmasına İzmir’de deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken neden İstanbul’da bir toplantı yapma gereği duyduğunu anlatarak başlayan Başkan Soyer, “Son on sekiz ayda İzmir tarihinin en büyük orman yangınlarından birini, pandemiyi, tsunamiyi ve deprem felaketini ardından tekrar pandemiyi yaşadık. Bu zor süreçte zamanımızın önemli bir kısmı kriz yönetimiyle geçti. Çok acı tecrübeler yaşadık, hızla çözümler ürettik ve bunların ne kadar verimli olabildiğini gördük. Bugün burada olmamızın nedeni, bu tecrübemiz henüz sıcakken tüm Türkiye ile paylaşmak ve çözümleri birlikte nasıl güçlendirebileceğimizi karşılıklı konuşmak” dedi.

Yaşamı birlikte tasarlayalım

Başkan Soyer doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmesini beklemeden birleşme çağrısı yaparak sözlerine şöyle devam etti: “Yaşam hakkının güvence altında olduğu bir şehir iklimi yaratmak için İzmir’de bir düşünce meydanı oluşturalım. Zaten dünya çok kırılgan, devasa küresel sorunlarımız var. Bu sorunlarla ancak dayanışmamızı büyüterek başa çıkabiliriz. Bu niyetlerimizi paylaşan herkesi, sosyal ve ekonomik girişimcileri, daha dirençli bir şehir, bir Türkiye, bir dünya yaratmak için İzmir’e katılmaya davet ediyorum.”

Kimse sokakta kalmayacak

Başkan Soyer konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AFAD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arasında koordinasyonsuzluk olup olmadığına dair soruyu Başkan Soyer, “Size öyle yansımış olabilir. Her sabah birlikte toplantı yaparak birlikte çalışmayı sürdürdük” şeklinde yanıtladı. Başkan Soyer bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair de bilgi verdi. Depremin hemen ardından üç ana başlık altında çalışmaya başladıklarını dile getiren Başkan Soyer, “İlk başlığımız arama kurtarmaydı. İkinci başlığımız dışarıda süren hayatın organize edilmesiydi. 4 bin 239 ağır, 6 bin 929 orta hasarlı binamız var. Ve bu binalarda yaşayan yaklaşık 50 bin kişi sokakta kaldı. Sadece çadır kurmakla, battaniye dağıtmakla iş bitmiyordu. Biz de mobil çamaşırhaneler, mobil duşlar kurduk örneğin. Çok hızlı bir biçimde dışarıda devam eden hayatı koordine ettik. Üçüncü başlık olarak ise bundan sonra bu tip felaketlerin yaşanmaması için nasıl bir kentsel dönüşüm yapacağımıza dair çalışıyoruz. Depremle ilgili bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin katılımıyla bir ortak akıl çalıştayı yaptık. Her bir binaya bir deprem güvenlik karnesi vermek i&cced il;in kent yapı stokunun envanterini çıkarmaya başladık. Acil ihtiyaçları için orta hasarlı binaların sahiplerini de maddi olarak destekleme kararı aldık. Bir hafta içinde kimseyi sokakta bırakmayacağız.” Toplantı da İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yapılan İzmir Zamanı Tanıtım Filmi de gösterildi. Film kendisi de İzmirli olan tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer tarafından seslendirildi. İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına İzmir gönüllüsü olarak, bir proje fikri sunarak veya İzmir Şehir Fonu’na destek olarak katılmak mümkün. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Beyaz eşya desteği sürüyor

Depremde evleri ağır ve orta derecede hasar görenlerin yeni yuvalarındaki beyaz eşya ihtiyaçları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra Halkın Bakkalı üzerinden yapılan bağışlarla karşılanıyor. Depremzedelerin beyaz eşya ihtiyacını karşılamak için yürütülen kampanyaya destek çağrısını yineleyen Başkan Soyer, "Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde evleri ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelerin yeni evlerindeki eşya gereksinimleri karşılamak de için yoğun bir çaba harcıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başvuru sonrası incelemeleri tamamlanan 147 hanenin buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, setüstü ocak, yatak gibi ihtiyaçları teslim edildi. Bu ailelere gıda ve hijyen paketi verildi, giysi ihtiyaçları da giderildi. Ayrıca yine 233 haneye gıda ve hijyen paketi verilerek giysi desteği sağlandı. Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformu üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketlerinin de dağıtımını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde 205 haneye daha ulaşarak eşya, gıda ve giysi ihtiyaçlarını karşılayacak. Böylelikle destek verilen hane sayısı 352'ye çıkacak. Depremden etkilenen İzmirliler'in yeni evlerinde en büyük ihtiyaçlarının beyaz eşya olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkın Bakkalı üzerinden başlattıkları destek kampanyasına katkı verenlere teşekkür etti. Kampanyanın devam ettiğini belirten Soyer, "Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız" dedi.

Bağış miktarı 21.5 milyonu geçti

Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden bugüne kadar 9 bin 349 adet uyku tulumu, 122 bin 57 gıda paketi, 139 bin 896 hijyen paketi ve 174 bin 548 sıcak yemek paketi bağışı alınarak dağıtımı sağlandı. Hijyen ve gıda paketlerinin dağıtımına devam ediliyor. Dayanışma kampanyasına oluşan ihtiyaçlar üzerine buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, elektrikli süpürge ve yatak eklendi. Şuana kadar yardımseverler tarafından satın alınan 133 adet buzdolabı, 118 adet çamaşır makinesi, 162 adet set üstü ocak, 107 adet süpürge, 492 adet tek kişilik yatak ile 216 adet çift kişilik yatak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı ise 21.5 milyonu geçti.

Kampanya devam ediyor

Halkın Bakkalı sanal platformu üzerinden dayanışma kampanyasına katılmak isteyenler www.halkinbakkali.com adresinden çift kişilik yatak ve baza, tek kişilik yatak ve baza, buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak ve elektrikli süpürge siparişi verebiliyor. Alınan siparişler en hızlı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.