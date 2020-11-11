Dayanışma için yeni halka

İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem dayanışmasını her geçen gün yeni bir halka daha ekleyerek büyütüyor.

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Halkın Bakkalı üzerinden yapılabilecek bağış seçeneklerine iki kişilik ve çift kişilik yatak ve bazadan oluşan yeni bir paket ilave edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi depremde evleri yıkılan veya hasar görenlere yönelik destek çalışmaları kapsamında eşyalarını enkazdan çıkaramayan aileler için yeni bir destek kampanyası başlattı. Bugüne dek Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden satın alınan hijyen paketi, gıda paketi, uyku tulumu ve sıcak yemek gibi destekleri depremzedelere ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi iki yeni destek paketi daha oluşturdu.

Depremzedelerin taşınacakları yeni evlerindeki yatak ve baza ihtiyacının karşılanması için başlatılan destek kampanyası kapsamında iki kişilik ve çift kişilik seçenekler bulunuyor. Dayanışma kampanyasına katılmak isteyenler www.halkinbakkali.com adresinden 775 TL’ye tek kişilik yatak ve baza, 1300 TL’ye çift kişilik yatak ve baza siparişi verebiliyor. Alınan siparişler en hızlı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.