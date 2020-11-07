Dayanışma rakamları her dakika büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremde evi yıkılanlara yeni bir yuva sağlamak için başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyasında verilen kira desteği 23 milyona yaklaştı

İzmirli depremzedeler için başlatılan dayanışma kampanyalarında rakamlar günden güne büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremde evi yıkılanlara yeni bir yuva sağlamak için başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyasında verilen kira desteği 23 milyona yaklaştı. Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırılmak üzere yapılan alımların miktarı ise 18 milyon lira oldu. Depremin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı dayanışma kampanyalarına destekler çığ gibi büyüyor. Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden bugüne kadar 125.613 adet hijyen paketi, 101.810 adet gıda paketi, 7.500 adet uyku tulumu ve 168.367 kişilik sıcak yemek satın alındı. Yapılan alımların toplam tutarı ise 18 milyon lirayı buldu.

Yardımlar ulaştırılıyor

Alınan paketler en hızlı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılıyor. Yapılan alımlar ve bağışlar sayesinde uyku tulumu ihtiyacını karşılamada hedefe ulaşılması, çadır alanlarındaki sıcak yemek servisinin de düzene oturması nedeniyle bu iki paketin satışı durduruldu. 75 TL’lik gıda ve 40 TL’lik hijyen paketlerinden yardımseverler istedikleri sayıda alarak bağışta bulunabiliyor.

Ciddi boyutlara ulaştı

Depremde evi yıkılan ve ağır hasar görenlere yuva sağlamak için oluşturulan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına destekler de ciddi boyutlara ulaştı. Web sitesi üzerinden şu ana dek 1529 kişi eve ihtiyacı olduğunu bildirdi. Depremzedelere kira desteği vermek için kampanyaya katılan 2460 kişi toplam 22 milyon 807 bin TL bağışladı. 131 kişi ise boş durumdaki evini depremzedelere açma teklifinde bulundu.