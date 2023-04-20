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DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteriyordu, İzmir'de tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteren Suriye uyruklu J.H.B.T., yakalanıp, tutuklandı

DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteriyordu, İzmir'de tutuklandı
20 Nisan 2023 Perşembe 13:43

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2018 yılları arasında terör örgütü DEAŞ adına Suriye Deyrizor bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen J.H.B.T.’nin Konak ilçesinde olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu J.H.B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deaş
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