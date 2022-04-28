Demirtaş davası bir kez daha ertelendi

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İZTO’nun eski başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşmasında da sonuç çıkmadı. Emekli Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanacak yeni bir bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO)’nda 26 yıl yönetim kurulu başkanlığı yapan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kurucu mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanık hakkında açılan davanın altıncı duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Demirtaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma”, “haksız kaynak aktarımı”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “evrakta sahtecilik” gibi suçlardan 390 yıla kadar hapsi isteniyordu. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı duruşmasında mahkeme salonunda Ekrem Demirtaş da hazır bulundu. Geçen duruşmada kamu ihale mevzuatı uzmanı, serbest muhasebeci mali müşavir ve hesap bilirkişisinin yer aldığı heyet tarafından oluşturulan bilirkişi raporunun emekli Sayıştay denetçileri tarafından incelenerek yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlanmasına karar vermişti. Bilirkişiden cevap gelmemesi üzerine mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.