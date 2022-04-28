ÜNLÜLERDEN GEZİ TEPKİSİ!
ÜNLÜLERDEN GEZİ TEPKİSİ!
0
GÖZÜNÜ COCA-COLA'YA DİKTİ!
GÖZÜNÜ COCA-COLA'YA DİKTİ!
0
13 AYDA 9 AMELİYAT OLDU
13 AYDA 9 AMELİYAT OLDU
0
KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
0

Demirtaş davası bir kez daha ertelendi

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İZTO’nun eski başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşmasında da sonuç çıkmadı. Emekli Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanacak yeni bir bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Demirtaş davası bir kez daha ertelendi
28 Nisan 2022 Perşembe 12:59

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO)’nda 26 yıl yönetim kurulu başkanlığı yapan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kurucu mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanık hakkında açılan davanın altıncı duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Demirtaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma”, “haksız kaynak aktarımı”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “evrakta sahtecilik” gibi suçlardan 390 yıla kadar hapsi isteniyordu.   İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı duruşmasında mahkeme salonunda Ekrem Demirtaş da hazır bulundu. Geçen duruşmada kamu ihale mevzuatı uzmanı, serbest muhasebeci mali müşavir ve hesap bilirkişisinin yer aldığı heyet tarafından oluşturulan bilirkişi raporunun emekli Sayıştay denetçileri tarafından incelenerek yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlanmasına karar vermişti. Bilirkişiden cevap gelmemesi üzerine mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Etiketler; #izmir #ekrem demirtaş #dava #izto
Önceki Haber
Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü 30 Nisan’da açılıyor
Sonraki Haber
Alkole yeni zam yolda!
Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü 30 Nisan’da açılıyor
Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü 30 Nisan’da açılıyor
0
Bayraklı zabıtası bayram denetiminde
Bayraklı zabıtası bayram denetiminde
0
İzmir'de otobüs alev alev yandı!
İzmir'de otobüs alev alev yandı!
0
İzmir'de konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor!
İzmir'de konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor!
0
İzmir'de vandallar bir parkı bu hale getirdi!
İzmir'de vandallar bir parkı bu hale getirdi!
0
İzmir'de minibüs motosiklete çarptı. O anlar böyle görüntülendi
İzmir'de minibüs motosiklete çarptı. O anlar böyle görüntülendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.