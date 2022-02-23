Demirtaş davasında yeni gelişme!

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kurucu mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanık hakkında açılan davanın beşinci duruşmasında mahkeme emekli Sayıştay denetçileri tarafından yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odasında 26 yıl yönetim kurulu başkanlığı yapan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kurucu mütevelli heyeti başkanı Ekrem Demirtaş ve 22 sanık hakkında açılan davanın beşinci duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Demirtaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “görevi kötüye kullanma”, “haksız kaynak aktarımı”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “evrakta sahtecilik” gibi suçlardan 390 yıla kadar hapsi isteniyordu. Davanın beşinci duruşmasında ise geçen duruşmada mahkemeye ulaşan kamu ihale mevzuatı uzmanı, serbest muhasebeci mali müşavir ve hesap bilirkişisinin yer aldığı heyet tarafından oluşturulan bilirkişi raporunun ardından mahkeme emekli Sayıştay denetçileri tarafından önceki bilirkişi raporunun incelenerek yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlanmasına karar verdi. Davayı ileri bir tarihe erteledi.

"Hukuka aykırı, dikkate almayın"

Geçen duruşmada mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna ilişkin davalı İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in Avukatı Aykut Dikencik raporda ciddi maddi çelişkilerin olduğunu, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken sanık avukatları ise raporda yer alan sanıklarının aleyhlerine olan görüşleri reddettiklerini kaydetti. Katılan tarafça bilirkişi raporuna karşı beyanlarını içeren dilekçede ileri sürülen iddialara yönelik sanık avukatları mahkemeye sundukları dilekçeyle cevap verdi. Sanık avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede katılan tarafça sunulan beyan dilekçesinin dosya kapsamına ve maddi gerçeklere aykırı olduğu kendi içerisinde dahi çelişkiler içeren iddialar ileri sürülmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu ve mahkemece dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı. Dilekçenin sonuç bölümünde ise “Katılan tarafın bilirkişi raporuna karşı beyanlarını içeren dilekçede ileri sürdüğü iddialar, dayanaksız ve hukuka aykırı nitelikte olduğu gibi, kendi içinde çelişki taşıması ve maddi gerçeklerle örtüşmediği nazara alınarak, Mahkemece bilirkişi kurulu raporunun değerlendirilmesinde dikkate alınmamasını saygılarımızla vekaleten talep ederiz” ifadelerine yer verildi.