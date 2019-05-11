Demokrasi nöbetine Tunç Soyer'den destek

​​​​​​​İzmir Barosu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalinin hemen ardından başlattığı “Demokrasi Nöbeti” beşinci günü geride bıraktı. Nöbete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Baro Başkanı Av. Özkan Yücel’in “belediye başkanlarımızı da demokrasi nöbetine bekliyoruz” çağrısının ardından İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da katıldığı nöbete ayrıca DİSK, Tabip Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu yönetici ve temsilcileri ile İzmirli yurttaşlar destek verdi.

Bu umut sönmez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “böyle hukuk dışı bir karar karşısında Türkiye’de en hızlı ve en doğru refleksi veren kurum olan İzmir Barosu’nu kutluyorum” diyerek başladığı konuşmasında 31 Mart’ın demokrasinin, demokrasi dışı güçleri zorlayabileceği, geriletebileceğinin göstergesi olduğunu ve bir umut doğurduğunu söyledi. Soyer, “şimdi bu umudu söndürmek istiyorlar. Ama bu sönmez. Demokrasi, genişleyerek, yayılarak yolunu açmaya devam edecek ve bu topraklarda her şey çok daha güzel olacak” dedi. Demokrasi savunucularının, demokrasiye inançlı olanların sıkı bir dayanışma içinde olmak zorunda olduğunu ifade eden Tunç Soyer, “dönem tam da böyle bir dönem. Bundan sonra bizim aramızdan su sızmasın diliyorum. Çok daha güçlü ve tek yumruk olmak zorundayız ve demokrasiyi sonuna kadar savunmak zorundayız” dedi.

Kara bir leke

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise yaşanılan sürecin utanılacak bir süreç olduğunu söyleyerek “sanırım dünya tarihinde aynı zarfın içinden çıkan üç oyun kabul edilip bir oyun kabul edilmemesinin başka bir örneği yoktur. Demokrasimize kara bir leke sürülmüştür. Bu mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz. Bizi yenemeyecekler” dedi.

Başvuru fazla

Son olarak konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de, İzmir Barosu olarak YSK kararının açıklandığı ilk akşam olağanüstü toplanarak aldıkları kararla kıvılcımı çaktıklarını ve sonrasında Emek ve Demokrasi Güçleri ile yola daha güçlü bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Av. Özkan Yücel sözlerine şöyle devam etti: “Bekle İstanbul, senin için geliyoruz. İzmir Barosu Başkanı olmaktan hiç bu kadar çok gurur duymamıştım. İlk gün çağrımıza yüzlerce meslektaşımız yanıt verdi. Bir açıklama yaptık, sandıklar için gideceğiz, gönüllü avukatlar bekliyoruz dedik birkaç saat içinde 150 meslektaşımız başvurdu. Bu sayının çok daha fazlasına ulaşacağımıza inanıyorum. İstanbul ve demokrasi İzmir Barosu avukatlarına da emanet.”

Demokrasi nöbeti bundan sonra her hafta Cuma günleri saat:18.30’da Konak eski Sümerbank önünde tutulacak.