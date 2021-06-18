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Deniz Poyraz'ın annesi anlattı: Öğretmen olmak istiyordu

Dün HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz öldürülmüştü. Konuyla ilgili acılı anne açıklama yaptı

Deniz Poyraz'ın annesi anlattı: Öğretmen olmak istiyordu
18 Haziran 2021 Cuma 15:12

İzmir'de dün HDP İl Başkanlığı'na giren Onur Gencer silahlı saldırı düzenlemiş ve olayda Deniz Poyraz hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, normalde kendisinin partide kendisinin çalıştığını ancak elinden ameliyat olduğu için kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi. Poyraz, "Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı. Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Benim kızım çok çekti. Kendisi öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deniz poyraz #hdp #izmir hdp saldırı
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