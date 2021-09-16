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Denize atlayan öğretmenin son sözleri bunlar olmuş!

İzmir'in Konak ilçesinde, atladığı denizden baygın çıkarılıp, hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız'ın (33), en son Muğla'da yaşayan anne ve babası ile telefonda konuşup, "Bu hayat bana dar geliyor" dediği ortaya çıktı. Yıldız'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Denize atlayan öğretmenin son sözleri bunlar olmuş!
16 Eylül 2021 Perşembe 14:27

İzmir'de yaşayan ve psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü belirtilen İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız'ın, 11 Eylül günü öğle saatlerinde Karataş Sahili'nde denize atladığını görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, 1 yıllık evli olduğu öğrenilen Yıldız'ı sudan baygın çıkardı. Bu sırada kıyıda hazır bekleyen sağlık ekipleri, Yıldız'ı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı olan ve tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ifadesine başvurulan görgü tanıkları da Yıldız'ın denize atladığını söyledi.

Uzun yıllar Kütahya'nın Gediz ilçesinde görev yaptıktan sonra bir süre önce İzmir'e atandığı öğrenilen İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız'ın, en son Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan anne ve babasını arayıp, "Bu hayat bana dar geliyor" dediği ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #denize atladı #nilgün hatice yıldız #öğretmen intihar
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