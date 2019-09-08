Denizli'de öğrenim yardımı müracaatları başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı müracaatları 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlıyor. 4 Ekim'e kadar devam edecek başvurular www.denizli.bel.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

4 Ekim 2019'a kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edecek. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL destek sağlanacak.

Tüm ilçelerden başvuru yapılabilecek

Denizli merkez ve tüm ilçelerden yapılabilecek başvurularda dikkate alınacak şartlar ise şu şekilde açıklandı: "Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak."